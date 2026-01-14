Propuesta de reforma electoral contempla reducción al INE, pero garantiza autonomía: Monreal

Tras la reunión de este miércoles para revisar la propuesta de reforma electoral presentada por la Comisión Presidencia, se contempla la reducción al Instituto Nacional Electoral (INE), así como el desafuero de legisladores, informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

A su salida del encuentro en Palacio Nacional, el diputado federal sostuvo que, pese a las modificaciones propuestas al sistema electoral, está garantizada la autonomía del INE.

“La Presidenta fue muy clara en eso, dijo: ‘no, no, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía a los órganos. (...) La autonomía del INE está garantizada”, aseveró Monreal.

Sobre los recortes al presupuesto del INE, precisó que, aunque “es parte de lo que se está planteando”, la iniciativa todavía depende de los consensos con aliados políticos como el PT y el Partido Verde.

El coordinador parlamentario añadió que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluso planteó abrir la reforma electoral a consultas ciudadanas.

“... se enfocó mucho la Presidenta en señalar que la participación ciudadana para ella era lo fundamental, y que buscáramos fórmulas que permitan que esa participación ciudadana sea efectiva y sea la que decida“, comentó. ”Lo que la Presidenta insistió fue: la participación ciudadana es clave en toda la reforma", añadió.

