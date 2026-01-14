¿Qué sucedió en el Arco Norte y cómo está en estos momentos?

Este 13 de enero ocurrió una tragedia en la autopista Arco Norte, lo que provocó un cierre vial que afectó el tramo de la caseta Texmelucan en la autopista México-Puebla por algunas horas.

Durante las primeras horas del martes 13 de enero, alrededor de las 03:45 horas, se registró la volcadura de un trailer de doble carga, mismo que se impactó sobre un automóvil Nissan Sentra de color blanco.

De acuerdo con la información que se conoce, presuntamente el conductor del tráiler perdió el control de la unidad, por lo que esta al volcarse aplastó al automóvil blanco y este quedó totalmente destrozado.

Accidente en el Arco Norte ı Foto: Redes Sociales

El aparatoso accidente registrado en el kilómetro 225+00 de la Autopista México-Puebla dejó como saldo a una persona lesionada, así como el lamentable fallecimiento de otra.

Hasta el momento se desconoce información sobre el estado de salud del afectado, y algunas versiones señalan que la persona que se encuentra hospitalizada es el conductor del auto, mientras su acompañante fue quien perdió la vida al instante.

Accidente en el Arco Norte ı Foto: Redes Sociales

Debido a que ambas unidades quedaron enmedio de la vialidad, la circulación quedó totalmente bloqueada, por lo que las autoridades correspondientes asistieron al lugar del siniestro para retirar ambos vehículos.

Se liberó la circulación en la vialidad con dirección a Atlacmulco alrededor de las 13:51 horas, de acuerdo con las redes sociales del Arco Norte, por lo que las afectaciones en la circulación duraron aproximádamente nueve horas.

🟢¡Actualización!



El accidente del Km 225+000 en dirección a Atlacomulco, ya ha sido atendido, circulación normal en la zona.

⚠️Respete los límites de velocidad.@GN_Carreteras https://t.co/2afN4SfO0c — Arco Norte (@arconorte) January 13, 2026

¿Cómo está en estos momentos el Arco Norte?

Este miércoles por la mañana se registró un incidente en el kilómetro 220+500 en el tramo Sanctórum-Texmelucan con dirección a Texmelucan, por lo que se pidió a los conductores extremar precauciones y seguir indicaciones del personal.

Este incidente fue atendido, por lo que la circulación se abrió para los conductores alrededor de las 12:52 horas, sin embargo, posteriormente se reportó carga vehícular en la salida hacia Querétaro por mantenimiento de las vías de salida.

En los próximos días se realizarán trabajos de mantenimiento en el puente del kílómetro 109+600 a la altura de la caseta Ajoloapan, por lo que se pide a los conductores considerar sus tiempos de traslado ante la reducción de carriles.

Trabajos de mantenimiento en el puente del km 109+600 ı Foto: Redes Sociales

Caminos y Puentes Federales (Capufe) no es la institución encargada del Arco Norte, por lo que en caso de tener un incidente en dicha vialidad los usuarios pueden comunicarse al número 8003272666.

Capufe sobre accidente en Arco Norte ı Foto: Captura de pantalla

