Sheinbaum: Estoy convencida que seguirá el T-MEC

La desestimación expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al T-MEC fue rebatida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que dicho tratado comercial beneficia en gran medida a aquel país, además de referir que a éste le conviene más mantener la unión comercial de América del Norte para competir con China.

Este martes, el republicano calificó al tratado que sostiene junto a México y Canadá, como “irrelevante” para su gobierno, declaración que se inserta en vísperas de la revisión que se hará al convenio comercial trilateral.

Claudia Sheinbaum Pardo respondió durante su conferencia matutina que el T-MEC conviene tanto a México como a Estados Unidos en aspectos como la generación del empleo, recordando que estudios apuntan que por cada trabajo que se produce dentro del territorio nacional se generan tres en aquel país.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que lo que se tendría que hacer es evaluar cómo mantener el tratado y que, en caso de que durante la revisión del mismo se hagan cambios, procurar que estos traigan beneficio para ambos países.

De allí remarcó la importancia de las acciones comerciales impulsadas como región de norteamérica, las cuales sostuvo que resultan más convenientes para competir con el gigante asiático.

“Entonces, más bien, lo que hay que hacer es decir, a ver, cómo seguimos avanzando en el tratado, y, si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones, pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México. Incluso, a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China, por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos, como América del Norte, para competir con China que solito Estados Unidos, A ellos les conviene en esta competencia económica con otros países. El la mano de obra del mexicano y la mexicana es extraordinaria”, dijo.

Sheinbaum Pardo subrayó que las economías de los tres países se encuentran “muy interrelacionadas”.

Enfatizando lo que involucra únicamente a México y Estados Unidos, comentó que quienes más respaldan el tratado son los empresarios estadounidenses, e incluso compartió que ante los cierres fronterizos que hubo a finales del año pasado, varios se comunicaron con el gobierno mexicano para que se reabriera el paso debido a que la situación les perjudicó.

Destacó que los empresarios continúan con inversiones dentro del territorio nacional, lo que a su ver habla de la confianza que se mantiene.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no sólo de autos, sino de muchísimos temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza en el país. Entonces no estoy convencida pues que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR