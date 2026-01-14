...Y dice que T-MEC es irrelevante para EU

El presidente Donald Trump aseguró que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) le resulta irrelevante, asegurando que los Gobiernos mexicano y canadiense son los interesados en que se mantenga vigente; declaración que busca ser una forma de presión política para generar más incertidumbre en México e impulsar la relocalización de las cadenas productivas en su país, de acuerdo con especialistas.

El Dato: De 2015 y hasta octubre de 2025 el intercambio comercial de EU con México aumentó 192 mil 286.6 mdd, lo que significó un crecimiento de 37.2 por ciento en 10 años.

“Expira muy pronto, y podríamos tener o no (una renegociación). No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante, a Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan… El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí”, dijo el mandatario en un recorrido por una fábrica de Ford, en Dearborn, Michigan.

La declaración del presidente estadounidense va acorde con su estrategia arancelaria, de chantaje, y de ejercer presión en los gobiernos para obtener ventajas para Estados Unidos, indicó Josafat Hernández, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Refirió que se hizo en Michigan, uno de los estados que perteneció al Cinturón de Óxido, y que “ha sufrido el proceso de desindustrialización y donde se generó decadencia económica, política, y moral”, y en ese sentido, “es coherente con su estrategia de aranceles, de chantajes, de presionar a los gobiernos para que sigan cediendo y obtener ventajas para Estados Unidos… Es coherente con su nacionalismo económico: atraer la inversión del capital estadounidense que se fue a otros países, es un proyecto de reindustrialización y de buscar la relocalización de todas las cadenas productivas globales en Estados Unidos”, agregó.

El especialista sostuvo que, además de buscar la relocalización de las cadenas productivas, el comentario se dio en un momento en que se busca ejercer presión para que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defienda el T-MEC y no Trump, “se genere una tendencia” en la que el Gobierno mexicano tenga que convencer al estadounidense de las ventajas del acuerdo comercial y esté dispuesto a dar concesiones.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, sostuvo que el T-MEC “no es irrelevante para ninguno de los tres países” porque aumentó el comercio entre los socios, “desde el punto de vista económico medimos los acuerdos comerciales y su efecto por flujos reales de comercio, de inversión y de cadenas de valor y el T-MEC claramente ha sido un catalizador de estas variables macro”, añadió.

Señaló que la finalización del acuerdo comercial no es un escenario probable, pero en caso de que no se deseara continuar con él, finalizaría hasta 2036, y en ese periodo, cada año se haría una revisión para decidir si los socios comerciales buscan instaurar de nuevo el tratado, si todos aceptan, “volveríamos a hablar de 16 años de vigencia sin revisiones anuales”.

Por su parte, Adolfo Laborde, profesor investigador del CIDE, en entrevista con La Razón, mencionó que sí hay posibilidades de que el T-MEC desaparezca, tras una decisión unilateral, y que “habría que hacer un análisis de cómo quedaría México con respecto a Estados Unidos en el tema de la imposición arancelaria”, debido a que más del 85 por ciento de las mercancías cruzan la frontera bajo este acuerdo.

Externó que, si se elimina el acuerdo, pero se respeta la vía institucional, finalizaría en 2036, pero existe la posibilidad de que Estados Unidos imponga más barreras comerciales con el argumento de seguridad nacional, “y aunque se tenga un marco regulatorio, desaparece automáticamente”.

A su vez, Josafat Hernández mencionó que a pesar de la declaración del presidente estadounidense, ve poco probable que pueda llevarse a cabo, porque el T-MEC le es funcional a las empresas multinacionales y si se realiza una relocalización de las inversiones en ese país se corre el riesgo de un incremento de los costos laborales, e incluso “efectos inflacionarios inmediatos, no habría el flujo de inversión como piensa Trump y la viabilidad económica está en entredicho”.

México-Estados Unidos │ Intercambio comercial en millones de dólares desde hace 10 años.

... Pero da apoyo de 23.4 mdd a México

ESTADOS UNIDOS dio a conocer que asignará 23.4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México, como parte de los “compromisos” del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de su cuenta de X, explicó que dichos proyectos se enfocan en combatir prácticas antilaborales que “suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para trabajadores vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica”.

En un comunicado, el Departamento del Trabajo detalló que otorgó 15.4 millones de dólares a Partners of the Americas y 8 millones para Creative Associates International, con el fin de apoyar las iniciativas del Gobierno, el sector privado y los trabajadores de México, con la finalidad de “hacer cumplir las disposiciones laborales del T-MEC”.

“Estos proyectos se centrarán en las prácticas laborales que reducen los salarios, distorsionan la competencia y otorgan a los actores maliciosos una ventaja comercial injusta a expensas de los trabajadores estadounidenses”, destacó.

Si acuerdo continúa BM ve PIB de 1.3% para 2026

EL BANCO MUNDIAL mejoró la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2026 y lo ubicó en 1.3 por ciento, 0.2 puntos porcentuales más que en su anterior perspectiva. Esta recuperación será sólo si se supera la incertidumbre que dejaron las políticas arancelarias estadounidenses y una vez que las empresas se adapten; no obstante, dijo que existen riesgos a la baja si la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) trae más restricciones comerciales.

El organismo destacó que el PIB del país en 2025 será de 0.2 por ciento, y para el siguiente año se ubicará en 1.8 por ciento; ambas cifras se mantuvieron sin cambios respecto de sus estimaciones de 2025.

“Se prevé asimismo que la economía de México se expanda 1.3 por ciento en 2026 y un 1.8 por ciento en 2027, una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial”, indicó en el documento Perspectivas Económicas Mundiales de enero 2026.

EL Tip: Durante los primeros 10 meses del año pasado, el déficit comercial de Estados Unidos con México ascendió a 164 mil 815 mdd, según el departamento del Censo.

Además, si Estados Unidos impusiera nuevos aranceles o la revisión del T-MEC se tradujera en más restricciones al comercio, la actividad económica de la región resultaría afectada, pero México sería la nación más sensible, por la interdependencia que tiene con su principal socio comercial.

“Si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada. Dados sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación”, refirió el documento.

Añadió que, “un crecimiento mundial más débil de lo esperado también podría conducir a una fuerte caída de los precios de los productos básicos. La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaría a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos”.

Incluso, si Estados Unidos intensifica sus políticas migratorias, también se generaría una menor llegada de remesas, situación que afectaría el consumo interno y los saldos de la cuenta corriente, y “la volatilidad de los mercados financieros podría amplificar las vulnerabilidades existentes”.

Y aunque destacó que la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) podría ayudar en la productividad de la región, también se corre el riesgo de que haya “perturbaciones en los mercados laborales”.

“Un aspecto positivo es que la adopción de la Inteligencia Artificial podría impulsar la productividad dentro de la región, especialmente en los países que cuentan con una fuerza laboral más educada y, por lo tanto, están mejor posicionados para aprovechar los beneficios de esta nueva tecnología. Sin embargo, el surgimiento de la Inteligencia Artificial también puede causar perturbaciones en los mercados laborales de la región”.

Destacan peso estratégico de México en el acuerdo

EL CONGRESO DE LA UNIÓN en México se mostró optimista ante los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el desinterés que tiene por el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por un lado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, minimizó las declaraciones de Trump, al destacar el peso estratégico que tiene México en la relación comercial trilateral.

Castillo Juárez aseguró que el diálogo entre las naciones continúa su curso. “En realidad, hay una serie de reuniones que se han llevado a cabo para tratar este asunto de carácter comercial, y México es muy importante para la relación con Estados Unidos y Canadá”, declaró.

La senadora se enfocó en subrayar la relevancia que tiene el comercio mexicano para la economía norteamericana, lo que en su opinión garantiza la continuidad de las negociaciones trilaterales.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se dijo optimista respecto a la permanencia del acuerdo, ya que aseguró, conviene a los tres países, debido a que sus economías están altamente integradas.

Los tres socios comerciales, dijo, se han beneficiado de la firma primero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y después del T-MEC.

“Yo estoy optimista, porque nos conduce una mujer con carácter, con inteligencia, con firmeza, una mujer que no varía su discurso. Una mujer valiente que sabe que lo más conveniente es la prudencia, la sensatez y no la estridencia y la imprudencia”, puntualizó.

Expuso que en la Junta de Coordinación Política existe una solicitud formal de integrar una comisión plural para darle seguimiento al T-MEC. “Aunque de manera natural caería en el Senado, dado que es el órgano que ratifica o no el tratado, nosotros podríamos ser parte interlocutora de un buen acompañamiento con ellos como comisión legislativa”.

Al preguntarle si México sigue siendo primordial para EU, respondió que sí, “yo creo que México es un país indispensable, necesario y que valora mucho EU en su vecindad, en su compartimiento de recursos, en su comercio, en su historia.

Perspectiva │ El Banco Mundial estima que en 2026, la economía nacional crezca si no se observan sobresaltos. ı Foto: Especial