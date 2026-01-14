Temen que EU vaya tras morenistas ligados al narco

EL PRESIDENTE Trump (der.) conversa con un mando de la Fuerza Aérea antes de abordar el Air Force One, ayer.

El Gobierno de México se encuentra bajo presión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para investigar y procesar a políticos de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, publicó en su edición digital el periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

EL DATO: EL DIARIO citó a Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, quien detalló que en la llamada Trump-Sheinbaum se destacó que el objetivo principal es detener el narcoterrorismo.

“Funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas desde la destitución de (Nicolás) Maduro, donde discutieron la posibilidad de exigencias insostenibles de Trump más allá de la acción militar estadounidense, incluyendo el posible arresto de políticos del partido (Morena) que Estados Unidos cree que tienen vínculos con cárteles, según fuentes familiarizadas con las conversaciones”, relata la nota del periódico neoyorquino.

El rotativo, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, señala que hasta el momento no hay indicios de que se esté preparando una acción militar unilateral por parte de Estados Unidos como la registrada e Venezuela, debido a que los funcionarios de seguridad mexicanos mantienen fuertes vínculos con los altos mandos de las fuerzas del orden y de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“Estos canales permanecen abiertos y la cooperación bilateral en materia de seguridad es sólida”, señalaron las fuentes.

El medio también indicó que otra preocupación entre funcionarios mexicanos es que los cárteles se están volviendo más audaces en sus intentos por enviar drogas a Estados Unidos, lo que podría provocar la ira de Trump.

Estas preocupaciones, señala el WSJ, se sustentan en recientes incursiones con drones de cárteles en territorio estadounidense que se están disparando, lo que las convierte en un problema de seguridad bilateral de primer orden.

“Estas demostraciones de desafío por parte de los grupos del crimen organizado mexicano han alarmado a las autoridades estadounidenses. Decenas de drones de cárteles vuelan al sur de Texas a diario para lanzar cargamentos de droga, realizar tareas de reconocimiento a las fuerzas del orden estadounidenses o sobrevolar los puertos de entrada para rastrear cargamentos de droga hacia EU.

“Los drones comerciales son difíciles de detectar por radar. Los cárteles ahora utilizan cable de fibra óptica para controlarlos, lo que los hace inmunes a los inhibidores de señal cuando los vuelan hacia EU”, refiere.

La nota recuerda que mientras Morena ha rechazado las acusaciones de corrupción, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que la FGR debería investigar a los funcionarios si existen pruebas en su contra.

“Sheinbaum ya ha hecho mucho para apaciguar a Trump, y a los funcionarios de seguridad les preocupa que esta vez sea más difícil frenarlo”, subrayó.

El lunes, la mandataria habló con el republicano tras la cual descartó que habrá alguna intervención dentro de territorio nacional y aseguró que se mantendrán los acuerdos de cooperación con EU.