Al reducir ‘pluris’, el problema no es la cantidad, sino afectación a representación ciudadana: López Rabadán

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que, sobre la propuesta de reducir el número de legisladores plurinominales, “el problema no es la cantidad, sino la afectación a la representación ciudadana”.

Kenia López Rabadán recordó que la representación proporcional se creó para generar contrapesos democráticos, ya que permite que millones de ciudadanos que votaron por opciones distintas a la mayoría estén representados en el Congreso.

“Cortar esa representación rompe el equilibrio democrático”, alertó Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán reiteró que la prioridad de cualquier reforma electoral debe ser dar certeza a los ciudadanos, lo que implica cerrar el paso a la influencia del crimen organizado en los procesos electorales.

“Tenemos que enfocarnos en que los cárteles no decidan las elecciones. Si hay una reforma, tendría que ser para detener a la delincuencia organizada y evitar que financie campañas o capture espacios de poder”, dijo Kenia López Rabadán.

Además, Kenia López Rabadán afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abiertas las puertas del Congreso para dialogar y analizar una eventual reforma político-electoral, al destacar que se trata de una de las instituciones que más certeza y garantías democráticas ha dado a los mexicanos.

Luego de sostener una reunión de más de dos horas con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, Kenia López Rabadán subrayó que México debe seguir siendo un país democrático, por lo que resulta indispensable fortalecer a las instituciones electorales y garantizar que el voto ciudadano sea libre y respetado.

En entrevista con medios, Kenia López Rabadán sostuvo que la democracia no debe verse como un gasto, sino como una inversión para la estabilidad y la paz social.

“Le he dicho a la presidenta Guadalupe Taddei que las puertas de la presidencia de la Cámara de Diputados están abiertas; queremos ser un canal institucional para generar condiciones de certeza democrática en beneficio de las y los mexicanos”, expresó Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán informó que la Cámara de Diputados ya recibió las propuestas del INE presentadas ante la comisión gubernamental, y señaló que aún se espera la iniciativa de la Presidencia de la República para que el Congreso inicie formalmente el proceso deliberativo.

“Una vez que esa etapa inicie, será responsabilidad del Poder Legislativo deliberar, porque quien decide qué ley se aprueba, cómo se aprueba y en qué términos se aprueba, es el Congreso mexicano”, enfatizó.

Respecto al Decálogo que presentó recientemente, Kenia López Rabadán indicó que durante el encuentro se abordaron diversos puntos clave, entre ellos, que cualquier reforma electoral sea aprobada por consenso, que las autoridades electorales mantengan su imparcialidad e independencia, que se blinden las elecciones de la intervención del crimen organizado, y que se fortalezca la profesionalización de quienes organizan los comicios.

En ese sentido, Kenia López Rabadán advirtió que una reforma electoral aprobada sin el respaldo de todas las fuerzas políticas sería lamentable para la democracia.

“La reforma debe buscar el acuerdo, no el avasallamiento ni el agandalle, sino el consenso entre todas las fuerzas políticas para construir reglas del juego justas para todas y todos los mexicanos”, sostuvo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR