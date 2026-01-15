Dejan libre al rector

Con la novedad de que el rector de la Universidad Autónoma de Campeche enfrentará su proceso en libertad, de acuerdo con la decisión de la jueza que lleva su caso. Es sabido que José Alberto Abud Flores fue detenido por la Policía y se le acusó de llevar droga. Sin embargo, su abogado ha señalado inconsistencias que ponen en duda la versión y, por el contrario, han hecho que muchos empiecen a dar crédito a la versión de que el gobierno de Layda Sansores estaría detrás del hecho. Porque resulta que éste fue más allá de la captura de Abud: se aprovechó su ausencia para relevarlo del cargo y poner a una persona señalada como afín a la mandataria estatal. Y todo ello, porque el rector se inconformó con el hecho de que Morena pretendiera hacer proselitismo en la institución. La Presidenta Sheinbaum ayer se refirió al caso al rechazar que se use la justicia para temas políticos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El origen de la bronca