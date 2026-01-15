Destacan avances tras relevo en FGR

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum aseguró que, tras el relevo en la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades federales han ejecutado numerosas órdenes de aprehensión que permanecían pendientes y destacó la detención de seis personas ligadas al Tren de Aragua, en un operativo en la Ciudad de México.

“Está trabajando muy bien el Gabinete de Seguridad, ahora con mucha más coordinación con la Fiscalía General de la República. Hay muchísimas órdenes de aprehensión que existían, que se están cumplimentando y haciendo más investigación e inteligencia”, dijo.

Además, la mandataria reiteró que la estrategia de seguridad mantiene como ejes la atención a las causas y el combate a la impunidad.

El Tip: Con 97 votos a favor, el Senado ratificó a la exconsejera jurídica al frente de la FGR tras la salida anticipada de Alejandro Gertz Manero.

El martes, al dar a conocer la detención de las seis personas vinculadas al Tren de Aragua, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que los sujetos son acusados de delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Una de las mujeres detenidas fue identificada como la encargada de cobrar lo que derivaba de la explotación sexual de las víctimas. En el operativo también se identificaron a operadores que se encargaban de diversas tareas delincuenciales como adaptar inmuebles para concentrar a las mujeres que eran explotadas.

Esta organización criminal también se encuentra bajo la lupa de Estados Unidos, que fincó acusaciones contra más de 200 personas que operan dentro de su territorio y en la región de Latinoamérica.