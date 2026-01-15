El origen de la bronca

En el Senado afirman que detrás de la tensa situación bilateral con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, misma que prevalece en estos días, también está el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que para algunos legisladores como el priista Manuel Añorve, el de Macuspana nos “metió en esta bronca” frente al feroz vecino, debido a su postura en temas de seguridad, por ejemplo, aquella estrategia de “abrazos no balazos”, que no sentó nada bien en Washington y que ahora se está teniendo que enfrentar en el nuevo gobierno. “Fue él (AMLO) quien dañó esa relación de armonía que siempre habíamos tenido con los gobiernos del PRI y el gobierno de EU”, expresó el senador, quien reprochó que el fundador de Morena perdió de vista que Trump podía volver a participar en una elección y ganar, como ya vimos que pasó. “Y nada más molestó la relación (…) Y el fentanilo tan es así que sigue pasando y sigue habiendo detenciones por el tema del fentanilo en México”. Ahí el dato.

