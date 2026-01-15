Energía, punto de coincidencia Gobierno-IP

Con la novedad de que donde antes había distancia, hoy hay coincidencias. Y es que resulta que en el primer aniversario del Plan México, el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Energía, dependencia a cargo de Luz Elena González, empiezan a hablar el mismo idioma: sin energía suficiente, no hay inversión posible. Así lo reconoció el presidente del CCE, José Medina Mora, al destacar que ya existen condiciones que antes estaban cerradas para la inversión privada en generación eléctrica. Desde la óptica empresarial, el viraje no es menor. La apertura se da tras cambios constitucionales, modificaciones legales y un nuevo equilibrio donde el Estado garantiza al menos la mitad de la generación, lo que permite, ahora sí, la participación privada. La lectura es clara: la energía se convierte en la “punta de lanza” para reactivar proyectos detenidos. Y no sólo eso, el hecho de que se dé una confluencia de propósitos abre más posibilidades de éxito. Atentos.

