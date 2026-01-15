Se busca el piso de Noroña

Que ya perdió el piso el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, dijo ayer la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien incluso admitió que llegó a tener una no tan mala percepción del legislador morenista: “En su momento yo lo conocí, tuve un acercamiento con él, porque visitó Uruapan en algunas dos ocasiones. Cuando yo lo conozco, se me hace una persona pues, dentro de lo que cabe, lo vi bien en su raciocinio”. Sin embargo, comentó la edil, las constantes agresiones de Noroña hacia ella le hacen pensar que al político que se dice de izquierda ya sólo le importa conservar el poder y llenar sus bolsillos. “Yo veo todos los días en las redes sociales el golpeteo que hay hacia mi persona, el desprestigio que quiere hacer hacia mí, hacia mi familia y hacia el movimiento (del Sombrero)”, al que ella pertenece, “pues no es más que una muestra de su desesperación”, dijo en una entrevista la esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo. “Lo vemos en sus viajes lujosos y todo lo que hace, pues es gente que ya perdió el piso totalmente”, insistió. Uf.

