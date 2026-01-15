Van por cobertura total de electricidad e Internet en Michoacán

Como parte integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) celebraron la firma del convenio Energía que Transforma, que tiene por objetivo lograr la cobertura total de energía eléctrica y de Internet en la entidad.

Acompañada del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, destacó que la energía no es una mercancía sino un bien estratégico para el desarrollo del país; por ello, la Cuarta Transformación (4T) comenzó un proceso de recuperación y fortalecimiento de las empresas nacionales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales se consolidan como pilares fundamentales del bienestar nacional gracias al impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

765 obras de electrificación realizará la CFE en Michoacán

González Escobar subrayó que “la meta del actual Gobierno de México en 2026 es llevar a todos los hogares de Michoacán la energía eléctrica y esa meta es la que vamos a cumplir”, y aseveró que en julio de este año se concluirán las obras que lleva a cabo la CFE para lograr el cien por ciento de electrificación del estado.

Luz Elena González detalló la instalación de más de cuatro mil puntos gratuitos de acceso a Internet con fibra óptica y las más de 200 torres de telefonía móvil, cabinas telefónicas, el Internet en clínicas, en teleescuelas y en espacios públicos, infraestructura que ha beneficiado a más de cuatro millones de habitantes de 112 municipios del estado.

Para acortar la brecha digital en beneficio de las y los jóvenes michoacanos, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, han entregado más de mil tarjetas SIM (Subscriber Identity Module, por sus siglas en inglés) para celulares y se habilitaron nuevos puntos acceso a Internet gratuito en las Ferias del Bienestar.

En el marco del Convenio signado ayer por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, se entregaron 230 mil tarjetas SIM adicionales.

Desde el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, González Escobar dijo que la base de la estrategia para una paz duradera en el estado es la educación y el Plan Michoacán es la suma de las capacidades del Gobierno al servicio del pueblo.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que, de enero a julio de 2026, la CFE realizará 765 obras en beneficio de 20 mil usuarios con una inversión total de 304 millones de pesos. Con estos trabajos la entidad michoacana será la cuarta en todo el país con una cobertura total de electrificación.

Agregó que “Este programa, inscrito en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, parte de uno de los postulados que sostiene nuestra Presidenta y que ampliamente compartimos: la paz también se construye con justicia social y bienestar, y este será, sin duda, un acto de justicia”.

En su exposición, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta Sheinbaum Pardo por su respaldo a Michoacán y por atender la gestión para garantizar el Internet gratuito y universal estudiantes de bachillerato y universidad del estado a quienes se entregaron 237 mil 100 chips de la CFE.

“Sin luz no hay posibilidad de desarrollo, pero sin Internet la brecha al desarrollo se hace del tamaño de una autopista. Esa brecha digital es la gran batalla en el mundo. Aquellos países que logren que su población acceda cien por ciento al Internet, tendrá futuro y desarrollo”, afirmó.