Baja 54% homicidios en Edomex, destaca Gobierno de Presidenta CSP

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, ofreció los datos em la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Hay una tendencia a la baja en delitos de alto impacto

El número de homicidios dolosos cometidos dentro del Estado de México bajó 54 por ciento desde que inició el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de la visita del Gabinete de Seguridad a dicha entidad este viernes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de asesinatos pasó de 6.63 a 3.06 entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

Al exponer el número de víctimas de la última década, destacó que la disminución observada ha sido de 32 por ciento pues pasó de 6.2 a 4.2 en el promedio diario, lo que a su vez colocó al 2025 como el año con el promedio diario de víctimas más bajo desde 2015 en esta entidad.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En la comparativa nacional, subrayó que el Estado de México pasó de ubicarse en el tercer lugar con más homicidios dolosos, al quinto puesto al terminar el año pasado.

Durante los últimos ocho años, destacó, también se ha observado una tendencia a la baja en el comportamiento de los delitos de alto impacto.

En la comparación de 2024 y 2025, la baja identificada es de 22 por ciento, al pasar de 182.5 delitos a 143.1 en promedio diariamente. De allí, destacó que el año pasado fue el más bajo de todo los delitos dentro del periodo analizado.

Destacó que el feminicidio disminuyó en 28.6%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego se redujeron 12.5%; el secuestro disminuyó en 35.3%; la extorsión se redujo en 37.8%; el total de robos con violencia disminuyó 20.7%.

Figueroa destacó que el año pasado, el Gobierno Federal lanzó el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapalapa, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, en donde los datos apuntan una reducción de 32 por ciento en el número de homicidios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR