Claudia Sheinbaum afirma que el pueblo de México decidió su transformación.

En Tlalnepantla, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de las Pensiones Mujeres Bienestar y de Adultos Mayores, como parte de los derechos que se adquirieron con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, cuando el pueblo de México decidió tomar en sus manos el destino de la nación.

“Se les quiere, se les ama. Estamos entregando la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adultos Mayores el día de hoy; en 2018, ya vamos a cumplir casi ocho años, el pueblo de México tomó una gran decisión, una decisión histórica, una decisión profunda, decidió tomar en sus manos el destino de la nación y cuando el pueblo toma en sus manos el destino de la nación, la nación se transforma, México se transforma”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que fueron 36 años de gobiernos neoliberales que buscaron privatizar las empresas públicas y en lo que se dejó de invertir en educación pública e impusieron un modelo económico que solo aumentó las desigualdades. Mientras que el gobierno de la Cuarta Transformación, a través del modelo del Humanismo Mexicano y de la Economía Moral, sacó a 13.5 millones de personas de la pobreza de 2018 a 2024, gracias al aumento del salario mínimo y al impulso de los Programas para el Bienestar.

Destacó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se da continuidad a los Programas para el Bienestar y en 2026 la Pensión de Adultos Mayores crece a 6 mil 400 pesos bimestrales; además de que se implementaron tres programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de secundaria, y Salud Casa por Casa.

La primera mandataria señaló que fueron muchos años de abandono para el Estado de México, por lo que se puso en marcha el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que representa más hospitales, más universidades, más preparatorias, mejor servicio de agua potable, mejor servicio de drenaje y menos baches con el equipo de repavimentación que adquirió el Gobierno de México para esta zona.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que en el Estado de México más de 3 millones 400 mil personas ya reciben algún Programa para el Bienestar, por lo que la entidad cuenta con el padrón más grande de derechohabientes.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció que este año se inaugurará el Hospital de Valle Ceylán, con una inversión de más de mil 380 mdp y contará con más de 150 camas, una sala de terapia intensiva con la más alta tecnología, más de 20 tipos de especialidades médicas y más de cinco quirófanos; además de que será sede del Centro Estatal para la Enfermedad Renal en el Oriente del Estado de México.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México se van a construir dos Ciberbachilleratos en Tlalnepantla y los derechohabientes de las becas Rita Cetina y Benito Juárez hoy son más de un millón 620 mil en el Estado de México, con la meta de alcanzar 2 millones este mismo año.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puntualizó que en diciembre se incorporaron mil 158 personas como beneficiarias de la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, alcanzando de este último las 424 mil 831 derechohabientes en la entidad.

JVR