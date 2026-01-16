Reforma Electoral no está en riesgo pese a desacuerdos con aliados, asegura vicepresidenta del Senado

Senado de la República en la Ciudad de México.

La senadora morenista Verónica Camino, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, minimizó las diferencias con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respecto a la Reforma Electoral, al expresar que la propuesta aún no está formalizada hasta que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La legisladora enfatizó que los desacuerdos son parte del proceso democrático y confió en que se alcanzarán los consensos necesarios.

“Yo creo que no se está complicando nada y, por el contrario, creo que ellos están exponiendo las posturas que ellos normalmente tendrían”, declaró Camino Farjat al ser cuestionada sobre las tensiones con sus aliados de coalición por la propuesta de reducir diputaciones y senadurías plurinominales.

La senadora recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la iniciativa todavía se encuentra en periodo de revisión.

“La Presidenta dijo muy claramente que todavía esto va a estar en un periodo de revisión y no hay nada firme, hasta que en la iniciativa no entre y, como les comenté el jueves, que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria”, puntualizó.

Sobre el punto más controversial de la reforma —la reducción de legisladores plurinominales—, Camino Farjat defendió el cambio argumentando que busca democratizar el acceso al Congreso.

“Al final no se trata de quitarles, se trata de que lleguen de otra forma los plurinominales; que la gente que está en territorio pidiendo el voto también llegue a las cámaras y no sea sólo una lista de gente que no hizo nada para llegar”, sostuvo.

La legisladora llamó a todas las fuerzas políticas al diálogo. “No hay que decir ‘que se retire la propuesta’, porque la propuesta todavía no la tenemos”, insistió, añadiendo que es necesario “buscar llegar a los consensos necesarios, no sólo con los que están con nosotros en la coalición llámese PT o Verde, sino también con los otros partidos”.

Camino Farjat informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está disponible para atender a los partidos que deseen exponer sus inquietudes.

“Lo importante es que México tenga una reforma electoral que sea suficiente, que también esté de acuerdo con lo que piensa la mayoría del pueblo de México”, subrayó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR