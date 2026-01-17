Denuncian protección a políticos ligados al narco

Estados Unidos no le tiene respeto a México porque aquí se protegen a los políticos de Morena ligados al crimen organizado y eso, le va a costar mucho a nuestro país en materia económica, comercial y diplomática, consideró la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

“No habrá respeto cuando México no quiere colaborar en señalar nombres de quienes han tenido que pactar para ganar elecciones con dinero sucio”, indicó Federico Döring, vocero del grupo parlamentario del blanquiazul.

Por separado, sobre la petición de Estados Unidos de incrementar la colaboración en el combate al crimen organizado, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, fue enfática al señalar que la seguridad del país corresponde únicamente a los mexicanos.

TE RECOMENDAMOS: Suman 982 desde 2022 Destaca IMSS cirugías robóticas oncológicas

“Combatir a la delincuencia es una exigencia nacional, lógica y humana. Nos toca a nosotros decidir cómo abatir este flagelo y cómo dar seguridad a las familias en México”, concluyó.

Federico Döring también aprovechó para arremeter en contra de la mandataria federal, quien se negó a ir foro económico de Davos, donde enviará a la titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, así como a la empresaria Altagracia Gómez, de las favoritas para recibir contratos del Gobierno del “cártel

de Morena”.

Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, apuntó que Sheinbaum se queda en México en vez de ir a Davos “para trata de acabar con nuestra democracia, en un país que no tiene crecimiento económico y con 55 por ciento de empleo en la informalidad, un país que tiene en riesgo su tratado de libre comercio con EU”.