FBI y embajador de EU en México aplauden captura de Alejandro ‘N’

Alejandro "N", detenido en México, figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, en Estados Unidos.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) agradeció al Gobierno de México por la captura de Alejandro “N”, quien se encontraba en su lista de los 10 fugitivos más buscados por presuntos delitos ocurridos en Carolina del Norte, en 2016.

En el mismo sentido, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que esta detención es muestra de que la colaboración conjunta entre ambos países deriva en “resultados reales”.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

A través de una publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, informó sobre la detención de Alejandro “N”, quien, detalló, se encontraba en la lista de los diez fugitivos más buscados desde 2017, acusado por el homicidio de una compañera de trabajo en Carolina del Norte, en 2016.

Por esta detención, Patel agradeció a todos los involucrados, entre ellos al Gobierno de México, junto a otras instancias estadounidenses.

Gracias a tantos socios que colaboraron: el Gobierno de México, Legat México, el Departamento de Estado, HSI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Policía de Charlotte-Mecklenburg y muchos más. Kash Patel, director del FBI



Posteriormente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, replicó esta publicación, y señaló que ésta es muestra de que la “cooperación, colaboración y coordinación trae resultados reales”.

Cooperation, collaboration, and coordination delivers real results. This case reflects the impact of those combined efforts. Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein, we remain committed to joint action that strengthens security and ensures… https://t.co/48aGXJJrkQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 17, 2026

Remarcó que, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seguirá el compromiso con la “acción conjunta” en favor de la seguridad de ambos países.

La cooperación, la colaboración y la coordinación dan resultados reales. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos combinados. Bajo el liderazgo de [el presidente Donald Trump] y la presidenta [Claudia Sheinbaum] seguimos comprometidos con la acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia. Ronald Johnson, embajador de EU en México



Posterior a los anuncios del FBI sobre la detención de Alejandro “N”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la captura ocurrió en Pachuca, Hidalgo, tras la implementación de dispositivos de vigilancia en el municipio.

am