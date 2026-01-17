Golpe a fentanilo

Relevante, nos comentan, el golpe que autoridades dieron ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al realizar la incautación de un paquete de fentanilo proveniente de Asia. Se trata de un kilogramo de esa sustancia con la que, sin embargo, es posible fabricar un millón de dosis con un valor de comercialización de más de 350 millones de pesos. Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que dio cuenta de la acción. El aseguramiento se dio durante la revisión de un paquete que había sido declarado como “cosméticos”, por parte de una empresa de origen asiática. Primero personal de aduanas lo inspeccionó con rayos X y luego lo identificó Néstor, un perro policía. Tras ello lo registraron como positivo a posible droga. Luego los agentes realizaron una revisión más detallada y hallaron una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo blanco. Vino entonces el análisis de identificación infrarroja que dio positivo a clorhidrato de fentanilo. Ahí el dato.

