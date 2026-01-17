Plan México en Davos

Y se conoció en la semana que México sí estará presente en el Foro Económico Mundial, el famoso encuentro que tiene lugar en la ciudad suiza de Davos. Aunque no acudirá la Presidenta Claudia Sheinbaum, como ella ya lo informó, sino la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y la acompañará la empresaria Altagracia Gómez. Bárcena ayer adelantó que en su participación expondrá el Plan México y el trabajo que está haciendo la Presidenta Sheinbaum, sobre todo en cuanto a garantizar el bienestar social, combinando crecimiento e inversión. Para el país, dijo la funcionaria, “en este momento es muy importante atraer inversión, dar la certidumbre de que el Plan México es una estrategia económica de gran calado”. Es muy probable que el foro, sin embargo, quede un tanto eclipsado por la participación del presidente Donald Trump. Pendientes.

