“Respeto mutuo y responsabilidad compartida”, pide CSP a EU

“No puede pensarse que este problema del cruce de drogas puede resolverse sólo de este lado de la frontera”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum este viernes, después de que la noche anterior Estados Unidos arreciara la presión contra México en sus demandas de combate a los cárteles, al señalar que “un progreso gradual” en la materia sería “inadmisible”.

“Avanzar, tiene que ver con un trabajo conjunto. ¿Qué más? Bueno, allá hay distribución de drogas, allá hay lavado de dinero. Entonces, aquí trabajamos y estamos trabajando todos los días. El Gabinete de Seguridad está… prácticamente no duermen, el trabajo permanente, las operaciones permanentes, la coordinación: el secretario de Seguridad, la fiscal general de la República con el nuevo equipo que se incorporó, el General secretario y todo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México”, apuntó Sheinbaum durante su conferencia matutina, que este 16 de enero se realizó en Ecatepec, uno de los focos de atención prioritaria en seguridad para su Gobierno.

El Dato: la jefa del ejecutivo compartió que los homicidios dolosos en México disminuyeron 40% desde octubre de 2024, fecha en que asumió el Gobierno de México.

La mandataria expuso cifras de los resultados de su estrategia de seguridad, destacó que desde que asumió el Gobierno de México, en octubre de 2024, hasta diciembre de 2025 los homicidios dolosos en el país bajaron 40 por ciento.

También recordó que el plan de su administración contra la violencia es atender las causas, a través de programas sociales y de pacificación social.

Sheinbaum recalcó que no se puede esperar que solo estos esfuerzos de México servirán para atajar la criminalidad trasnacional, ya que se requiere que Estados Unidos haga su parte.

“Responsabilidad compartida: a ellos también les toca una parte. ¿Qué parte les toca? Una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, de jóvenes estadounidenses. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver sólo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que haber su parte. Esta crisis de consumo que tienen allá, tiene también que atenderse, desde una perspectiva de salud pública, de campañas, de educación, porque el consumo está allá. Segundo. Disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México”, dijo la Presidenta, una denuncia que ha sostenido desde que inició su administración.

NO NOS HAN PEDIDO AGENTES. Sheinbaum confirmó que Estados Unidos ha ofrecido agentes o militares para ayudar a combatir al crimen organizado y han dicho que no, después de que el The New York Times publicara que el Gobierno de Trump propuso que operen fuerzas especiales en territorio mexicano.

“Nos han pedido, lo he dicho públicamente, que, bueno, no nos han pedido, nos han ofrecido, más bien esa es la palabra correcta, nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, y siempre hemos dicho que no”, sostuvo.

“Que les planteamos en donde se puede colaborar, que lo he dicho aquí, información, mucha información (...) Hay información, inteligencia que ellos tienen, que pueden dar. Pero los operativos, las acciones, pues se realizan con los elementos mexicanos”, dijo.

El internacionalista y experto en seguridad global, Fausto Pretelin, dijo en Al mediodía con Solórzano que, tras el operativo estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, pone en una situación de mayor incertidumbre a México “por el temor de que sí pueda efectuar (Donald Trump) en el territorio”, ya que es difícil saber hasta dónde quiere llegar el presidente estadounidense en nuestro país.

Denuncian protección a políticos ligados al narco

› Por Claudia Arellano

Estados Unidos no le tiene respeto a México porque aquí se protegen a los políticos de Morena ligados al crimen organizado y eso, le va a costar mucho a nuestro país en materia económica, comercial y diplomática, consideró la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

“No habrá respeto cuando México no quiere colaborar en señalar nombres de quienes han tenido que pactar para ganar elecciones con dinero sucio”, indicó Federico Döring, vocero del grupo parlamentario del blanquiazul.

Por separado, sobre la petición de Estados Unidos de incrementar la colaboración en el combate al crimen organizado, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, fue enfática al señalar que la seguridad del país corresponde únicamente a los mexicanos.

“Combatir a la delincuencia es una exigencia nacional, lógica y humana. Nos toca a nosotros decidir cómo abatir este flagelo y cómo dar seguridad a las familias en México”, concluyó.

Federico Döring también aprovechó para arremeter en contra de la mandataria federal, quien se negó a ir foro económico de Davos, donde enviará a la titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, así como a la empresaria Altagracia Gómez, de las favoritas para recibir contratos del Gobierno del “cártel

de Morena”.

Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, apuntó que Sheinbaum se queda en México en vez de ir a Davos “para trata de acabar con nuestra democracia, en un país que no tiene crecimiento económico y con 55 por ciento de empleo en la informalidad, un país que tiene en riesgo su tratado de libre comercio con EU”.