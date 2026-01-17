Roberto Nájera, ‘La Gallina’, presunto alto mando del CDS, se declara no culpable en EU

Roberto Nájera, alias "La Gallina", se declara no culpable en Corte de EU.

Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina” o “Kunfu Panda”, presunto miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, se declaró no culpable ante una corte federal en Atlanta de un cargo por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino a Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “La Gallina” enfrenta cargos en el Distrito Norte de Georgia, luego de ser extraditado desde México a principios de enero, como parte de una ofensiva federal contra organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico.

Departamento de Justicia de Estados Unidos ı Foto: AP

La Fiscalía sostiene que el acusado, identificado como un operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa, coordinó durante años el traslado de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, para su posterior distribución en diversas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Atlanta, Chicago y regiones de Florida, Nueva York y California.

Según la acusación presentada en tribunales, el acusado habría dirigido el transporte marítimo de droga desde Colombia y Ecuador hacia Honduras y Guatemala, desde donde era introducida de contrabando a México. Además, presuntamente coordinó la recolección y envío de ganancias del narcotráfico mediante cuentas bancarias.

Extraditado en enero y acusado en 2018

El acusado, de 48 años y originario de Tizimín, Yucatán, fue extraditado el 8 de enero de 2026, tras una solicitud del gobierno estadounidense. La acusación formal en su contra fue emitida en marzo de 2018, pero permaneció sellada hasta su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

El fiscal federal del Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, señaló que Nájera Gutiérrez es considerado responsable de distribuir “cantidades masivas de cocaína” con impacto directo en comunidades estadounidenses, y subrayó que el caso refleja el alcance internacional de las investigaciones antidrogas.

El proceso judicial ocurre en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos, luego de que el Cártel de Sinaloa fuera designado en febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.

La investigación fue encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo del IRS-Criminal Investigation, y contó con la cooperación de autoridades mexicanas para concretar la extradición. El traslado del acusado estuvo a cargo del U.S. Marshals Service.

El caso forma parte de Operation Take Back America y de las acciones de la Homeland Security Task Force, iniciativas federales orientadas a desmantelar cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico de drogas y violencia asociada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am