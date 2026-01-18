Cae en Guerrero Omar ‘N’, señalado por traficar droga hacia Estados Unidos

Omar “N”, señalado como presunto responsable de traficar droga hacia Estados Unidos, fue detenido por elementos del Gabinete de Seguridad en el municipio de Taxco, Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura ocurrió tras labores de investigación e inteligencia que permitieron cumplimentar una orden de aprehensión contra Omar “N” por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Omar "N", detenido en Guerrero por tráfico de drogas a EU. ı Foto: Gabinete de Seguridad

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México “para continuar con los trámites correspondientes”, añadió la SSPC.

De acuerdo con la dependencia federal, la captura ocurre en el marco de las acciones de seguridad en Guerrero a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la SSPC.

cehr