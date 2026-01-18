En el municipio de Taxco

Cae en Guerrero Omar ‘N’, señalado por traficar droga hacia Estados Unidos

Elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Omar “N” por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud

Omar "N", detenido en Guerrero por tráfico de drogas a EU.
Omar "N", detenido en Guerrero por tráfico de drogas a EU. Foto: Gabinete de Seguridad
Por:
La Razón Online

Omar “N”, señalado como presunto responsable de traficar droga hacia Estados Unidos, fue detenido por elementos del Gabinete de Seguridad en el municipio de Taxco, Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura ocurrió tras labores de investigación e inteligencia que permitieron cumplimentar una orden de aprehensión contra Omar “N” por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Omar "N", detenido en Guerrero por tráfico de drogas a EU.
Omar "N", detenido en Guerrero por tráfico de drogas a EU. ı Foto: Gabinete de Seguridad

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México “para continuar con los trámites correspondientes”, añadió la SSPC.

TE RECOMENDAMOS:
Alejandro Castillo fue detenido casi una década después del homicidio por el que es requerido en Estados Unidos.
Enfrenta cargos por asesinato

Quién es Alejandro Castillo, uno de los 10 más buscados del FBI detenido en Hidalgo

De acuerdo con la dependencia federal, la captura ocurre en el marco de las acciones de seguridad en Guerrero a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la SSPC.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Gana Gato 2959 del 17 de enero del 2026.
Sorteos

Resultados del Gana Gato 2959 del 17 de enero del 2026