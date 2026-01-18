Cae Eric Antonio ‘N’, presunto autor material de feminicidio de Cindy y Teresita en Cuautitlán Izcalli

Autoridades federales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, señalado como el presunto autor material del doble feminicidio de Cindy y Teresita en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, ocurrido el 13 de enero.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual detalló que, junto con el presunto autor material, se detuvo a un colaborador, identificado como Alejandro “N”.

Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FiscaliaEdomex, @FGRMexico y @FGEGuerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión… pic.twitter.com/j4WcTk2nlP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 18, 2026

La SSPC informó que, como parte de investigaciones relacionadas con estos hechos, se identificó que Eric Antonio “N” se encontraba en un domicilio del municipio guerrerense, donde se escondía con apoyo de otro individuo.

Así, en coordinación con autoridades locales, se implementó un dispositivo de seguridad mediante el cual se logró la detención de Eric Antonio “N” junto con su colaborador Alejandro “N”, quien lo ayudó a ocultarse.

Alejandro “N”, además de apoyar en el refugio del presunto feminicida, contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022, en Cuautitlán, Estado de México.

En #Guerrero, autoridades federales y locales detienen a un hombre responsable de un doble feminicidio en el #EdoMex. https://t.co/A4w40GYPxa pic.twitter.com/6pyhDBEhkI — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 18, 2026

“Ambos detenidos fueron informados de sus derechos de ley y trasladados al Estado de México donde fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”, se lee en el comunicado de la SSPC.

La SSPC informó que en este operativo participaron elementos suyos en colaboración con las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

También, participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

