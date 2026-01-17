Homicidios en Edomex disminuyen más de 50%

En el marco de la visita del Gabinete de Seguridad a dicha entidad este viernes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de asesinatos pasó de 6.63 a 3.06 entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

Al exponer el número de víctimas de la última década, destacó que la disminución observada ha sido de 32 por ciento, pues pasó de 6.2 a 4.2 en el promedio diario, lo que a su vez colocó al 2025 como el año con el promedio diario de víctimas más bajo desde 2015 en esta entidad.

El Dato: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que desde octubre de 2024 fueron detenidas 2 mil 426 personas involucradas en delitos de alto impacto.

En la comparación de 2024 y 2025, la baja en los delitos de alto impacto identificada es de 22 por ciento, al pasar de 182.5 delitos a 143.1 en promedio diariamente.

Destacó que el feminicidio disminuyó en 28.6 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego se redujeron 12.5 por ciento; el secuestro disminuyó en 35.3 por ciento; la extorsión se redujo en 37.8 por ciento; el total de robos con violencia disminuyó 20.7 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que desde octubre de 2024 a diciembre de 2025 se han detenido a 2 mil 426 personas involucradas en delitos de alto impacto; además de que se han asegurado 500 armas de fuego y se desmanteló un laboratorio en donde se producía metanfetamina.

Atribuyó parte de los resultados a los operativos echados a andar como Enjambre, el cual permitió indagar y detener a exservidores públicos relacionados con hechos delictivos, así como desarticular redes criminales dentro del Edomex. Detalló que como parte de esta operación ya van 60 personas detenidas, de las cuales 18 ha recibido sentencias condenatorias.

Otra acción destacada fue Liberación, para desarticular esquemas de extorsión con los que se obligaba a las víctimas a comprar o vender productos bajo condiciones impuestas como precios inflados o la utilización forzada de proveedores específicos.

Comentó que este operativo llevó a realizar 63 cateos en 14 municipios que eran usados para comercializar materiales de construcción, de animales de granja y de productos de la canasta básica de canasta básica entre otros.

“Es importante destacar que combatir a este grupo criminal es una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el estado de México. Estas operaciones continuarán”, dijo.

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, expuso que con miras a la Copa Mundial de 2026 que recibirá el país, se ha hecho una inversión en materia de inteligencia artificial para lectores de rostros, de placas y características de los vehículos, que operarán en rutas específicas como los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Si tiene un mandamiento judicial, inmediatamente se levanta un alertamiento para que procedamos y se genera la trazabilidad para llegar a dar a cabo la puesta a disposición. Salen si tienen un mandamiento judicial, si tienen alguna orden de protección, en dado caso que tenga un mandamiento de búsqueda o desaparición”, detalló el secretario de Seguridad del Edomex.

Delfina Gómez reconoce estrategia de seguridad

› Yulia Bonilla

Con motivo de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez aseguró que a lo largo de su administración emprendió una estrategia de combate a la corrupción y la inseguridad, en apego a la estrategia de atención a las causas.

Durante la conferencia de prensa ofrecida desde el C5 localizado en el municipio mexiquense de Ecatepec, sostuvo que se han mantenido acciones desde el interior de las instituciones estatales para erradicar prácticas corruptas, lo cual, dijo, que también ha sido posible por el apoyo recibido de la federación.

“Sirva este aspecto y este espacio para informar que en el Estado de México hemos implementado un combate permanente a las causas que originan las cifras de delincuencia, así como el combate a la corrupción dentro de nuestras propias instituciones. Esto ha sido posible gracias al respaldo y al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, con la Protección Ciudadana Federal y con las Fuerzas Armadas”, declaró.

La presidenta Claudia Sheinbaum (izq.), junto a la Gobernadora Delfina Gómez. ı Foto: Cuartoscuro

Sin ahondar en detalles, comentó que se han puesto en marcha 10 operativos de seguridad que, sostuvo, “han dado resultados concretos”.

12.5 por ciento disminuyeron las lesiones por arma de fuego

Gómez Álvarez destacó que la nueva estrategia para acudir a las Mesas de Paz de cada una de las entidades federativas representa una nueva etapa de coordinación institucional.

“Sin duda alguna, esta mecánica se convertirá en una estrategia histórica para la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a mejorar la seguridad y a generar bienestar para nuestro país. Presidenta, su presencia nos fortalece”, comentó.

La gobernadora comentó que derivado de la evaluación permanente, la Presidenta ofrece una guía de hacia dónde se deben de orientar las acciones de seguridad.

“Y algo que nos hacía ver y reflexionar es que, sin duda alguna, tenemos que trabajar la prioridad que tienen nuestros ciudadanos, que es lo de seguridad, junto con lo de obras, servicios públicos; y es lo que estamos tendiendo a que nuestras autoridades municipales y tanto los diputados y locales y federales, se haga”, dijo.