'Persecución política'

Detención de rector de la UACAM fue arbitraria e injustificada: Moreira

Afirmó que la captura responde a una persecución política disfrazada de acción policial; describió al académico como un rector con una amplia trayectoria

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados
Ángel Molina

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche fue una acción “arbitraria e injustificada” y la utilizó para cuestionar lo que calificó como una violación a la autonomía universitaria y al Estado de derecho.

Durante su participación en el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el líder de los legisladores priistas, afirmó que la captura del rector, responde a una persecución política disfrazada de acción policial, más que a razones legales claras.

En este sentido, Moreira describió al académico como un rector con una amplia trayectoria, pues dijo es un profesor con dos doctorados, miembro de la Academia Nacional de Historiadores y defensor de la independencia académica. Asimismo, consideró “inverosímil” que se le haya pretendido vincular con actos delictivos sin evidencias sólidas.

Asimismo, el coordinador priista también criticó que las versiones oficiales sobre los hechos han variado, primero afirmando que había vinculación con armas y posteriormente señalando la supuesta posesión de sustancias ilícitas, lo que, dijo, evidencia irregularidades en el proceso de detención y pone en duda su legitimidad.

El legislador advirtió que este caso forma parte de lo que él considera un patrón de actitud autoritaria en el estado, que incluye leyes para amedrentar periodistas, persecución a críticos y detenciones de ciudadanos que protestan, y ahora la intervención directa contra una casa de estudios pública.

El respeto a la autonomía universitaria no es negociable”, enfatizó, además sentenció que acciones como esta no sólo afectan a una persona o a una universidad.

LMCT

