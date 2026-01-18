Iglesia mexicana cuestiona si el país está listo para escuchar el llamado del Papa León XIV

La Iglesia Católica en México lanzó una reflexión pública sobre la necesidad de que la sociedad esté dispuesta a escuchar y poner en práctica el mensaje de paz, justicia y esperanza del Papa León XIV, ante la posibilidad de una futura visita del pontífice al país.

En un editorial difundido en el semanario ‘Desde la Fe’, la Arquidiócesis de México planteó una pregunta central: ¿está realmente México preparado para atender el llamado espiritual del Papa y traducirlo en acciones concretas?

El texto destaca que, aunque el país es el segundo con más católicos en el mundo, enfrenta desafíos profundos como la violencia, la polarización política y la pobreza, que ponen a prueba la capacidad del pueblo para responder al mensaje cristiano de unidad y paz.

La Iglesia católica ı Foto: larazondemexico

La editorial subraya que el pontífice ha expresado su esperanza personal de visitar México para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe, y que esta posible visita podría ser un símbolo de esperanza para millones de creyentes.

Sin embargo, la Iglesia enfatiza que no es necesario esperar la llegada del Papa para comenzar una conversión del corazón. En el editorial se cuestiona si como sociedad se atiende con hechos el llamado a preocuparse por quienes sufren: los migrantes, los pobres y las comunidades afectadas por la violencia.

“Estamos en muy buen tiempo de demostrar si estamos preparados para escuchar y atender con actos el mensaje del Santo Padre, que nos habla a todos”, concluye la Arquidiócesis.

El Papa León XIV en el Vaticano. ı Foto: Vatican Media (vía Reuters)

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT