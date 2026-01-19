SRE ya atiende denuncias contra exembajadora de México en Reino Unido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que su Comité de Ética, así como el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, investigan las 16 denuncias por malos tratos en contra de la exembajadora de México en el Reino Unido, Josefa González-Blanco.

Mediante una nota informativa, puntualizó que “se atienden todas las denuncias”, y añadió que ambas instituciones serán las encargadas de emitir los resultados de las investigaciones y, en su caso, aplicar los efectos disciplinarios que correspondan.

La SRE se comprometió a realizar un proceso transparente en el caso de Josefa González-Blanco, que será relevada en la misión diplomática por el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Una investigación, realizada por el diario El País reveló los malos tratos a los que la ahora exembajadora de México en el Reino Unido, Josefa González-Blanco, sometía al personal a su cargo.

Dichas actuaciones derivaron en al menos 16 denuncias formales presentadas por personal de la embajada ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según el reporte, la exembajadora incurrió en hostigamiento laboral sistemático, acoso, maltrato verbal y gritos. Además, se le acusó de intentar financiar fiestas y eventos sociales con fondos administrativos reservados para otros fines.

Las denuncias fueron presentadas por personal del Servicio Exterior Mexicano, trabajadores locales y contrataciones directas, quienes acusan a la funcionara de utilizar frases como:

“Si yo digo que te hinques, te hincas”

“Te subo en un avión y te largas”

Los afectados señalaron que el trato de González-Blanco provocó afectaciones a su salud, así como un deterioro en las relaciones bilaterales México-Reino Unido, según la investigación de El País.

