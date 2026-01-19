Mary Simon, gobernadora general de Canadá, inicia visita oficial a México; se reunirá con Sheinbaum

La visita de Mary Simon busca profundizar los lazos políticos, sociales y de cooperación entre México y Canadá.

La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, inició este lunes una visita oficial a México con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y dialogar sobre políticas prioritarias, en particular aquellas enfocadas en los pueblos indígenas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con la cancillería, a su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Mary Simon fue recibida por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Como parte de su agenda, la gobernadora general sostendrá este martes una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Mary Simon fue recibida en el AIFA por el canciller Juan Ramón de la Fuente al inicio de su visita oficial a México. ı Foto: SRE

Las autoridades detallaron que esta visita da seguimiento al encuentro oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, realizado en México en septiembre del año pasado, y busca profundizar los lazos políticos, sociales y de cooperación entre ambos países.

Con base en información de la SRE, Mary Simon asumió el cargo en 2021 y es la primera persona indígena en ocupar la gubernatura general de Canadá. En su papel como jefa de Estado, ha impulsado una agenda centrada en la reconciliación social, especialmente con los pueblos originarios, así como en temas de salud mental, bienestar, diversidad, inclusión y protección del medio ambiente.

En este contexto, explicaron que Canadá es una monarquía constitucional y democracia parlamentaria, integrante de la Mancomunidad de Naciones. El rey Carlos III es el monarca, y la gobernadora general funge como su representante tanto en Canadá como en el exterior. Entre sus funciones se encuentran tomar protesta al primer ministro y su gabinete, instalar y disolver el Parlamento, y desempeñarse como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Durante la recepción en el AIFA, Mary Simon estuvo acompañada por su esposo, Whit Fraser. También asistieron el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

