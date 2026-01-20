Credencial del Servicio Universal de Salud: Calendario de registro

Calendario de registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud

Este martes de dio a conocer la fecha y modo de registro para la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud, que funcionará para garantizar el derecho a la salud de las personas que la tramiten en el país.

Las personas que cuenten con esta identificación podrán recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, en los de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

El proyecto de la Credencial del Servicio Universal de Salud tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, que será utilizados para la instalación de 2 mil 365 módulos y de 9 mil 791 estaciones para toma de datos, así como la impresión de las credenciales.

El trámite de la Credencial del Servicio Universal de Salud podrá realizarse a partir del 2 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2026, y este deberá realizarse de manera escalonada conforme a un calendario de registro.

Credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Especial

Calendario de registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud comenzará el lunes 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, EdoMex, Michoacán, Nayarit, Puebla, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Posteriormente, este registro continuará el lunes 23 de marzo en Baja California, Chiapas, CDMX, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz de lunes a sábado desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas.

Hasta el momento solamente se han dad a conocer las fechas exactas para el registro correspondiente a marzo, y este se realizará en días específicos tomando en cuenta la primera letra del primer apellido.

Calendario de registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Especial

Para poder realizar el registro de menores de edad para la Credencial del Servicio Universal de Salud se requieren los siguientes documentos:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del padre, madre o tutor

CURP

Las personas mayores de edad requieren presentar una identificación oficial con fotografía, CURP, y un comprobante de domicilio en los dos mil 365 módulos del Bienestar que serán instalados.

La credencial tendrá un código QR que le permitirá a la población acceder los servicios de salud, y también uno con acceso a su expediente médico con la finalidad de tener la información para el intercambio entre los servicios de salud.

La Credencial del Servicio Universal de Salud tendrá información como el nombre de la persona beneficiaria, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y si se es donador de órganos o no.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.