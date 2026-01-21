Credencialización de Servicio Universal de Salud inicia en marzo

Con el fin de tener un acceso permanente al historial clínico, el próximo 2 de marzo iniciará la Credencialización del Servicio Universal de Salud para todas y todos los mexicanos, etapa a la cual se le destinará una inversión de tres mil 500 millones de pesos y que concluirá el 31 de diciembre de este año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que éste es apenas uno de los pasos para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sin importar la derechohabiencia, pues además recordó que este proyecto involucra al esquema del IMSS Bienestar, al cual ocho entidades federativas decidieron no adherirse: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

“Se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre; el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, 26, 27, 28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Coctel de adversidades

El Dato: El registro se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, y se desplegarán 14 mil servidoras y servidores de la nación en 9 mil 791 estaciones para tomar los datos.

“Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos es el servicio de salud estatal, dependen de cada gobernador si incluye al servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS, va a depender de cada gobernador”, comentó.

La mandataria federal detalló que con esta credencial, “a través de su QR va a poder acceder, primero, al servicio de salud que le corresponde, y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado, y que va a estar en una base de datos totalmente protegida, y toda la información referente a la persona”.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud (Ssa), expuso que esta identificación estará disponible impresa y en su versión digital.

Dicha credencial contará con el nombre del derechohabiente, la CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad. Se le integrarán dos códigos QR para validar derechohabiencia y para identificar la unidad médica más cercana.

Asimismo, recopilará al momento del registro información sobre donación de órganos, tipo de sangre. En cuanto al formato digital, que se pondrá a disposición de la población por medio de la App MX, mencionó que ésta contendrá la misma información y permitirá agendar citas y elegir a qué clínica acudir, según la cercanía más conveniente.

Subrayó que esto facilitará a las instituciones de salud el intercambio de información, debido a que el objetivo dentro del plan nacional es garantizar la atención universal a toda la población, sin importar a qué institución se encuentre afiliada.

“Esta credencial también lo que nos permite a nosotros como Servicio Universal de Salud, que integra el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y el resto de las instituciones, nos va a permitir vincular a todas las personas a un expediente médico electrónico con toda la información.

“Incluso, cuando las personas cambien de derechohabiencia, cuando una persona cambie de trabajo, que pasa de: tal vez, trabajar como yo hoy en el sector público, que soy derechohabiente del ISSSTE, a trabajar en iniciativa privada, que me haría derechohabiente del IMSS, pueda migrar esa información con mis cambios de derechohabiencia; y también cuando me cambie de domicilio, para saber cuál es la clínica que más cerca me corresponde cuando yo me cambie de domicilio”, explicó.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, mencionó que la población total actual es de 134 millones 407 mil 258 habitantes.

Para el registro, expuso, se instalarán dos mil 365 módulos, a donde la población deberá acudir con acta de nacimiento, CURP, identificación, comprobante de domicilio y una certificación del padre o tutor, en caso de acudir a registrar a un menor de edad.

El registro se llevará a cabo por etapas; a partir del 2 de marzo comenzará en los estados de Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, SLP, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. El resto, a partir del 23 de marzo.

Para organizar el registro, agregó, se implementará un calendario como el que se utiliza para la entrega de las becas y pensiones.

Multifunciones

La credencial tendrá diversos beneficios para la población.

Permitirá identificar la derechohabiencia y la unidad de salud más cercana.

Vinculará a un expediente médico electrónico con toda la información, incluso al cambiar de derechohabiencia y domicilio.

Contendrá historial clínico, citas de atención, estudios médicos y recetas de medicamentos.

Permitirá al usuario agendar citas y estudios y saber a dónde acudir para ello.

Facilitará el intercambio de información y de servicios para garantizar la atención como un Servicio Universal de Salud.

IMSS prevé duplicar cifra de camas en hospitales

› Por Yulia Bonilla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscará que para 2030 las acciones de ampliación hospitalaria, iniciadas desde 2018, dupliquen lo hecho en los seis sexenios anteriores.

El director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, expuso durante la conferencia de prensa presidencial que de 1982 a 2018 —36 años— se crearon cuatro mil 300 camas, lo que representa 10 por ciento de la capacidad.

Mientras que con la meta fijada hacia el final del sexenio y considerando lo hecho desde 2018, se crearán 10 mil 100 camas, lo que representa 23 por ciento de la capacidad.

“La meta es llegar a 45 mil camas en 2030, es decir, 10 mil camas más para la atención en el Seguro Social. Con los proyectos de la Presidenta y con lo que ya hemos hecho al momento, vamos a sumar seis mil 173 camas más al IMSS. Esto ¿cómo se puede interpretar? Que en 12 años se va a hacer el doble de lo que se hizo en 36 (años), en dos sexenios el doble de lo que se hizo en seis sexenios anteriores, de 1982 al 2018”, dijo.

Robledo también reportó que se han inaugurado cinco hospitales: el más reciente el sábado, en Iztapalapa, Ciudad de México; Ciudad Juárez, Chihuahua; la primera etapa de un hospital en Ensenada, Baja California; otro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Carmen Serdán, Puebla.

45 mil camas, la meta del IMSS para 2030, dijo su director

En su oportunidad, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, presentó los avances del Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, que fue diseñado para “transformar” la atención que se brinda, para brindar todos los servicios en un mismo lugar.

La conclusión de la obra, cuya inversión supera los 220 millones de pesos, está programada para el 14 de febrero del 2026, refirió.

“Esto significa que en una sola unidad se integra toda la ruta clínica oncológica, desde la detección, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación, todo con un solo equipo integral responsable. El objetivo es claro: garantizar la continuidad del tratamiento, reducir los traslados y evitar la fragmentación de la atención”, explicó.

Presidenta recibe a la gobernadora de Canadá

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este martes a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien llega al país con el objetivo de estrechar los lazos entre ambas naciones.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo recalcó que se implementaría el protocolo de recepción porque se trata de la llegada de una jefa de Estado: “Ella es gobernadora general de Canadá, tiene un carácter de jefa de Estado; es la primera gobernadora general indígena en Canadá y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar, sobre todo, sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

La Puerta de Honor del Palacio Nacional se abrió a las 13:54 para que la Presidenta de México saliera para recibir a la funcionaria canadiense Mary Simon y a su esposo, Whit Fraser.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, al recibir a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y a su esposo, Whit Fraser, en Palacio Nacional. ı Foto: David Patricio›La Razón

Sheinbaum Pardo destacó a Mary Simon como una jefa de Estado que ha luchado por la defensa de los indígenas.

El Dato: Mary Simon arribó a México el lunes y fue recibida en el AIFA por el canciller Juan Ramón de la Fuente, Roberto Velasco, y el embajador de Canadá, Cameron MacKay.

Sin ahondar en detalles, la Presidenta dijo en sus redes sociales que hablaron sobre asuntos de interés común como el medio ambiente y fomentar la buena relación binacional, y pusieron especial interés en objetivos comunes como la atención a la defensa y promoción de los pueblos indígenas; causas que ambas han impulsado.

▶ #Vídeo | La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en Palacio Nacional. Un encuentro clave para reforzar la cooperación y los lazos diplomáticos entre ambos países.

📹: @Yul_Bonilla / @LaRazon_mx pic.twitter.com/uh8xXqMZhy — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 20, 2026

Tras la ceremonia de bienvenida, Sheinbaum y Simon sostuvieron una reunión privada en Palacio Nacional, en la que abordaron temas de interés común relacionados con la cooperación bilateral, el diálogo político y el fortalecimiento de los lazos culturales.

Entre los temas que forman parte de la agenda de la canadiense se encuentran la cooperación internacional y diálogo político, el intercambio cultural y fortalecimiento de vínculos académicos, la inclusión social y diversidad, el reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y bienestar social.

Su agenda, centrada en pueblos indígenas y cooperación bilateral, prevé que durante la estancia en México de la gobernadora general de Canadá se lleven a cabo encuentros programados con autoridades mexicanas, líderes indígenas y representantes de la sociedad civil.

El embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, dijo que la visita de la gobernadora general abona al fortalecimiento de la relación bilateral y confió en que su visita derive en una mayor colaboración hacia un futuro próspero e inclusivo.

“Su visita (Mary Simon) reafirma nuestros valores compartidos y fortalece la cooperación entre nuestras naciones. Que este encuentro impulse nuevas oportunidades para un futuro próspero, colaborativo e inclusivo”, confió el diplomático.

En tanto, la Cámara de Comercio de Canadá en México celebró el encuentro al considerarlo como una renovación de la alianza entre ambas naciones con el que, además, se proyecta “la solidez de la diplomacia” en Norteamérica y enmarca la visión de México como un socio estratégico.

“Envía un mensaje de profunda confianza y certidumbre que fortalece los cimientos sobre los que operamos como comunidad empresarial”, subrayó la organización empresarial en un comunicado.

Consideran que el encuentro es el preámbulo para la misión comercial a realizarse en febrero, cuyos objetivos están fortalecer las relaciones para consolidar las alianzas y asociaciones estratégicas.

“Estamos convencidos de que el impulso generado por esta visita de Estado facilitará nuevas oportunidades y la atracción de inversiones clave para el crecimiento de ambos países”, recalcó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR