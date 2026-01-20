¿Cómo, dónde y cuándo tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud?

Este martes la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud, que será una identificación que tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud.

El trámite podrá realizarse del 2 de marzo al 31 de diciembre del 2026, y con la Credencial del Servicio Universal de Salud se podrá tener acceso a las instituciones de salud pública del Gobierno.

Con la Credencial del Servicio Universal de Salud se podrá recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, en los de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

Este proyecto tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos para la instalación de 2 mil 365 módulos y de 9 mil 791 estaciones para toma de datos, así como la impresión de las credenciales.

¿Cómo tramitar Credencial del Servicio Universal de Salud?

El trámite de la Credencial del Servicio Universal de Salud comenzará el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, EdoMex, Michoacán, Nayarit, Puebla, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Mientras que el 23 de marzo este trámite estará disponible para Baja California, Chiapas, CDMX, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

El registro estará disponible de lunes a sábado desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas, y para realizarlo se requieren los siguientes documentos en caso de las y los menores de edad:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del padre, madre o tutor

CURP del padre, madre o tutor

En el caso de las personas mayores de edad únicamente se requiere identificación oficial con fotografía, CURP, y un comprobante de domicilio; y el registro se realizará en los dos mil 365 módulos del Bienestar que serán instalados.

Este registro se realizará conforme un calendario que estará organizado de acuerdo a la primera letra del primer apellido; y en caso de las y los menores de edad, se podrá realizar el trámite el mismo día que sus padres o tutores sin importar si la letra coincide.

Esta credencial tendrá un código QR que le permitirá a la población acceder los servicios de salud, pero también contendrá su expediente médico; además, tendrá información como el nombre de la persona, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y si se es donador de órganos.

