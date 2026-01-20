Gobierno traslada a EU a 37 operadores de organizaciones criminales

37 operadores de organizaciones criminales fueron trasladados a Estados Unidos

El gobierno de México realizó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, hacia Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo fue ejecutado por el Gabinete de Seguridad conforme a la Ley de Seguridad Nacional, al tratarse de personas que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

“Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, señaló mediante redes sociales el funcionario.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

De acuerdo con la SSPC, el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el compromiso expreso de que no se solicitará la pena de muerte contra las personas entregadas, y con pleno respeto a la soberanía nacional.

Los reos fueron enviados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, en un operativo coordinado desde el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México.

García Harfuch destacó que, con esta acción, ya suman 92 criminales de alto impacto trasladados a Estados Unidos en lo que va de la presente administración, quienes ya no podrán generar violencia en territorio mexicano.

Según las autoridades, entre las personas trasladadas se encuentran:

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky” , líder regional del “Cártel del Noreste” con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta1” , líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

