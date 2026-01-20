Le leen la cartilla a Ticketmaster

Y otra vez, para variar, Ticketmaster está bajo el escrutinio de miles de usuarios de su plataforma. Esta vez son fanáticos del grupo de K-Pop BTS, el cual llevará a cabo tres conciertos en la Ciudad de México en el mes de mayo. Cómo serán las experiencias con esa boletera que resulta que ayer el titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que en las plataformas de la dependencia a su cargo ya sumaban más de 4 mil 700 peticiones para que se vigile que esa empresa no recurra a prácticas abusivas hacia los consumidores. Que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen los cargos, las condiciones completas de venta de boletos, los precios de entrada y los paquetes especiales, son las peticiones de la gente. Ayer mismo, nos comentan, Profeco ya envió una solicitud a Ticketmaster en ese sentido y dio cuenta de que se tendrían previstas dos preventas y una venta general. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Acomodándole para no regarla