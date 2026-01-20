Monreal confirma llegada al Congreso del nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Ricardo Monreal con el grupo parlamentario de Morena el 20 de agosto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, confirmó que la Cámara de Diputados recibió ya el oficio del Ejecutivo federal para solicitar la ratificación del doctor Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

En conferencia de prensa, Monreal detalló que la comunicación oficial fue enviada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y turnada de inmediato a la comisión correspondiente, la cual podría sesionar el próximo jueves.

Sheinbaum designó a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña. ı Foto: Cuartoscuro / Pixabay / La Razón

“Se va a cuidar todo el procedimiento ordinario, no va a haber fast track”, subrayó el legislador, al precisar que, de avanzar el proceso, la ratificación podría discutirse primero en comisión y posteriormente en la Comisión Permanente el lunes siguiente.

Indicó que la comparecencia del exfiscal general ante la comisión no está descartada y será el propio órgano legislativo el que determine si se convoca o no.

Sobre los señalamientos de la oposición respecto al aterrizaje de un avión estadounidense en Toluca, Monreal rechazó que exista falta de claridad y respaldó la explicación ofrecida por la presidenta de la República.

“Hay bastante transparencia y bastante claridad. La Presidenta explicó que estaba autorizada la nave y que era parte de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Yo le creo a la Presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

En torno a las negociaciones con los partidos aliados para la eventual reforma electoral, el coordinador de Morena negó que exista un intercambio de gubernaturas a cambio del respaldo del PT o del Partido Verde Ecologista de México.

“No tiene sentido eso. Es falso. Hay mucha especulación”, sostuvo Monreal, al aclarar que la Cámara de Diputados aún no cuenta con una iniciativa formal, por lo que no existe materia legislativa para su discusión.

Señaló que los acercamientos actuales se realizan en el ámbito del gobierno federal y los partidos aliados, con el objetivo de construir consensos antes de que una propuesta llegue al Congreso.

Monreal informó que recientemente sostuvo reuniones de trabajo con la presidenta Sheinbaum y con integrantes del gabinete federal para revisar la agenda legislativa rumbo al próximo periodo ordinario, que inicia el 1 de febrero.

Detalló que el 31 de enero se llevará a cabo la plenaria de Morena, a la que asistirán, entre otros funcionarios, la secretaria de Gobernación, Juan Ramón de la Fuente (Relaciones Exteriores), Marcelo Ebrard (Economía), Marath Baruch Bolaños (Trabajo) y la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Cuestionado sobre el nombramiento de Francisco Garduño al frente de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, Monreal expresó una opinión favorable sobre su desempeño como servidor público, pese a las críticas derivadas de su gestión en el Instituto Nacional de Migración.

“Para mí ha sido un servidor público cuidadoso y eficaz. Es una decisión del gobierno y la respetamos”, concluyó.

