Nace bebé en el IMSS de paciente con leucemia

Zoé Robledo, en la inauguración de la UCI Adultos del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, ayer.

EN EL MARCO del 83 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo destacó el nacimiento exitoso de un bebé cuya madre enfrenta un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, resultado del trabajo coordinado entre el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital de Ginecología No. 4.

El titular del IMSS subrayó que este logro fue posible gracias al Programa Código Mater, una estrategia del Seguro Social enfocada en la identificación oportuna de mujeres embarazadas en escenarios clínicos de extrema complejidad y alto riesgo, con el objetivo de brindarles alternativas de tratamiento integral y especializado.

El Tip: El IMSS indicó que, en los 36 años previos a la llegada de la 4T, el instituto sólo creció en 4 mil 300 camas y este indicador por derechohabiente disminuyó de manera dramática.

Explicó que, en este caso, la paciente recibió un abordaje médico multidisciplinario que incluyó quimioterapia de acondicionamiento, soporte transfusional y una estricta vigilancia materno-fetal, lo que permitió salvaguardar la vida de la madre y la del recién nacido.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Siguen cocinando la electoral

Zoé Robledo reiteró que el objetivo central del IMSS es el bienestar de los derechohabientes, destacando que este tipo de casos reflejan la capacidad médica, tecnológica y humana del instituto para atender situaciones de alta complejidad y brindar atención integral a la población.

Explicó que hoy, tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables, y su historia se suma a miles de vidas que el IMSS acompaña diariamente, recordando que detrás de cada expediente hay una familia, una lucha y una nueva oportunidad de vida.

Actualmente, el Seguro Social ofrece atención integral y tratamiento a pacientes diagnosticados con distintos tipos de leucemia, a través de una red de hospitales de segundo y tercer nivel que cuentan con personal altamente capacitado y tecnología médica de alta especialidad.

El tratamiento incluye diagnóstico oportuno, quimioterapia, manejo de complicaciones, seguimiento clínico continuo y, en casos específicos, trasplante de células madre hematopoyéticas.