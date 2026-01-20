Sheinbaum recibe a Gobernadora general de Canadá en Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este martes a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien llega al país con el objetivo de estrechar los lazos entre ambas naciones.

Mary Simon llegó a las 13:54 a la Puerta de Honor del Palacio Nacional, de donde la mandataria mexicana salió para recibirla.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que se implementaría el protocolo de recepción porque se trata de la llegada de una jefa de Estado,

“Ella es gobernadora general de Canadá, tiene un carácter de jefa de Estado; es la primera gobernadora general indígena en Canadá. Y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar, sobre todo, sobre los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

