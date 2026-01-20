SRE investiga “todas las quejas” contra funcionarios

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció tras la salida de Josefa González-Blanco, quien hasta hace unos días estuvo al frente de la Embajada de México en el Reino Unido, luego de que se diera a conocer que dejó el cargo con 16 denuncias formales por presunto hostigamiento laboral, además de señalamientos por posibles malos manejos y cuestionamientos a su desempeño como representante diplomática, de acuerdo con información publicada por el diario El País.

“Se atienden todas las denuncias presentadas por presuntas conductas irregulares de servidores públicos, a través de las instancias que corresponden”, refirió la dependencia en una tarjeta informativa.

La dependencia detalló que, en cada caso, intervienen tanto el Comité de Ética, órgano colegiado de la SRE, como el Órgano Interno de Control, instancia dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los cuales llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

El Dato: En 2019 González-Blanco renunció a la titularidad de Semarnat a un año de asumir el cargo, luego de que hizo que un vuelo de Aeroméxico la esperara 38 minutos.

“Ambas instancias llevan a cabo las averiguaciones pertinentes a las denuncias que se reciben, conforme a la ley aplicable, y son responsables de emitir los resultados de las investigaciones para los efectos disciplinarios que correspondan”, detalló.

La SRE reiteró su compromiso de garantizar que estos procesos se desarrollen con transparencia, en apego a la normatividad de la Administración Pública Federal y de la propia Cancillería.

Según el diario español, las denuncias presentadas contra González-Blanco ante instancias internas de la SRE incluyen acusaciones por trato hostil, abuso de autoridad y generación de un ambiente laboral adverso, lo que, según testimonios, causó la salida de decenas de trabajadores y un deterioro en la operación cotidiana de la representación diplomática.

De acuerdo con la información publicada, las quejas fueron remitidas al Comité de Ética y al Órgano Interno de Control, responsables de investigar posibles faltas administrativas y conductas contrarias a la normatividad del servicio público. No obstante, el texto señala que, pese a la existencia de resoluciones o recomendaciones, no se habrían implementado medidas correctivas suficientes durante la gestión de la exembajadora.

Además de las denuncias laborales, el reportaje documenta cuestionamientos sobre el desempeño diplomático de la embajada, al señalar una interlocución limitada en temas clave de la agenda bilateral y un uso de recursos enfocado en actividades sin un objetivo diplomático claro, lo que habría contribuido al desgaste institucional.

Según reportes periodísticos, González-Blanco ha defendido que las acusaciones derivan de “inconformidades con procesos de auditoría e investigación en curso”, además de asegurar que la relación bilateral con el Reino Unido “se mantiene sólida”, aunque sus críticos sostienen lo contrario.

El pasado 7 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, fue nombrado para sustituir a González-Blanco como representante diplomático ante Reino Unido.