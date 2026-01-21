Así fue la detención de Víctor Carretero durante un operativo federal

La detención de Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal, empresario y pastor evangelista, ocurrió durante un operativo federal desplegado en el Puente Internacional Viejo de Matamoros, uno de los cruces fronterizos más transitados entre México y Estados Unidos.

El aseguramiento generó un amplio despliegue de seguridad y el cierre temporal del paso vehicular y peatonal.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el operativo se realizó la mañana del 20 de enero de 2026, cuando elementos de fuerzas federales interceptaron a Carretero en el cruce internacional. La acción fue atribuida a autoridades federales, entre ellas elementos de la Secretaría de Marina, aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial que detalle el alcance del operativo ni las causas formales de la detención.

— FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta) January 20, 2026

Operativo federal en el Puente Internacional Viejo

Señalaron que la presencia de las fuerzas federales provocó la interrupción momentánea del tránsito, mientras se llevaba a cabo el aseguramiento. No se reportaron enfrentamientos, uso de la fuerza ni personas lesionadas durante el procedimiento.

Tras ser asegurado, Víctor Carretero fue retirado del lugar por las autoridades. No se ha informado públicamente a qué instancia fue trasladado, ni si el procedimiento corresponde a una detención formal o a un aseguramiento dentro de una investigación en curso.

¿Quién es Víctor Carretero?

Carretero es conocido en Matamoros por su doble faceta: por un lado, su actividad como agente aduanal y empresario, y por otro, como pastor de la iglesia cristiana “Impacto de Vida”, con presencia en la región fronteriza. Su figura pública dentro del ámbito religioso ha generado atención mediática tras darse a conocer el operativo.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado los motivos de la detención ni la existencia de cargos en su contra. Las dependencias involucradas mantienen hermetismo sobre el caso y no han emitido posicionamientos públicos.

Por ahora, lo único confirmado es que Víctor Carretero fue asegurado en un operativo federal en el Puente Internacional Viejo de Matamoros, y que se está a la espera de información oficial que permita esclarecer las circunstancias legales del caso.

