Autoridades federales refuerzan operativos en Michoacán para detener a ‘El Botox’

Autoridades federales desplegaron este miércoles un operativo en el municipio de Apatzingán, Michoacán, con el objetivo de ubicar y detener a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

“El Botox” es señalado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como el presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

Según el fiscal Carlos Torres Piña, el presunto líder criminal cuenta con múltiples órdenes de aprehensión por secuestro, homicidio y extorsión al sector limonero en Michoacán.

En las acciones de este 21 de enero participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de apoyo aéreo con un helicóptero y el despliegue de efectivos de fuerzas especiales en la zona.

Caen cuatro presuntos criminales y aseguran 120 cartuchos

De manera paralela, las autoridades federales mantienen patrullajes en distintos municipios de la entidad, entre ellos Aguililla, Buenavista, Chinicuila, Cotija, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Peribán, Queréndaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tiambo, Uruapan, Zacapu y Zamora.

Más temprano, el Gabinete de Seguridad informó la detención de cuatro presuntos integrantes de grupos delictivos, así como el aseguramiento de dos armas de fuego, 120 cartuchos útiles, cinco cargadores y un vehículo.

Las acciones forman parte de los operativos implementados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que el Gobierno Federal echó a andar el 10 de noviembre de 2025, tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En el marco del @planmichoacan25 por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 4 personas y aseguraron 2 armas de fuego, 120 cartuchos, 5 cargadores y un vehículo.



