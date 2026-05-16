Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 16 de mayo

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este sábado 16 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente por los traslados de fin de semana entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

Para esta jornada se prevé tránsito lento en distintos momentos del día, especialmente durante la mañana y el mediodía, cuando aumenta la salida de vehículos desde la capital y zonas metropolitanas.

Además, persiste la posibilidad de lluvias durante la tarde y noche en distintos puntos del Valle de México, situación que podría generar reducción de visibilidad, pavimento mojado y circulación más lenta en accesos hacia la CDMX.

La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes y, hasta el momento, no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 16 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales de movilizaciones que afecten directamente esta vía. Sin embargo, como ocurre regularmente en esta carretera, no se descartan afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, carga vehicular, lluvias o eventos no previstos.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes viales y del clima en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua, en Tecámac

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos, el tránsito suele intensificarse en horarios de mayor movimiento y podría verse afectado por lluvia durante la tarde.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Reducir velocidad en caso de lluvia

Mantener distancia entre vehículos

Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 16 de mayo, aunque mantiene condiciones de tránsito variables por la carga vehicular de fin de semana y posibles lluvias vespertinas.

La recomendación principal es planificar el viaje con anticipación y conducir con precaución, especialmente si se presentan lluvias durante la tarde o noche.

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MSL