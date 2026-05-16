‘Nada ni nadie va a detener la transformación’, Sheinbaum defiende la soberanía de México

En medio de uno de los momentos más complejos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un contundente pronunciamiento a través de sus redes sociales.

Con un discurso, la mandataria aseguró que la soberanía del país no está sujeta a negociación ni a presiones de gobiernos extranjeros.

“Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria. Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo y gobierna para el pueblo. ¡México es un país libre, soberano e independiente!”, publicó la titular del Ejecutivo Federal en su cuenta de X, sentenciando que las decisiones de la nación no las toman las élites, los intereses económicos ni “gobiernos de fuera”.

La respuesta de la mandataria llega luego de que el gobierno de Donald Trump adoptara una postura más agresiva y a más de un año de haber nombrado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria.

Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo y gobierna para el pueblo. Ya no son tiempos de privilegios ni de corrupción. Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México mientras millones… pic.twitter.com/Iztw7jjwd9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 16, 2026

Ante los amagos de una intervención, la administración de Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura tajante, México rechaza cualquier misión operativa extranjera en su territorio.

La relación entre México y Estados Unidos

La estrategia mexicana apuesta por mantener la coordinación bilateral y el intercambio de información estratégica, pero sin caer en la subordinación.

Para equilibrar la balanza diplomática y mantener los lazos institucionales, el Gobierno mexicano autorizó la entrada controlada de contingentes militares de Estados Unidos, aclarando que su presencia estará estrictamente limitada a tareas de entrenamiento conjunto y capacitación con las Fuerzas Armadas mexicanas, descartando cualquier participación en operativos de seguridad pública.

“Mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad, la transformación seguirá avanzando. ¡Que viva la soberanía nacional!”, remató.

💬 La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), puntualizó que ningún gobierno extranjero ni los corruptos de antes le van a arrebatar la Transformación al pueblo de México. 🗣️ “Nadie le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México, le pertenece al… pic.twitter.com/26VQRX5I4s — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 16, 2026

A la presión militar se suman las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra altos funcionarios mexicanos.

Ante esto, el gobierno mexicano se mantiene firme y exige que las agencias estadounidenses presenten pruebas reales ante la ley antes de realizar arrestos o pedir extradiciones automáticas, demandando el respeto a sus instituciones y al debido proceso.

La Presidenta Sheinbaum concluyó su manifiesto advirtiendo que ni los actores políticos del pasado que buscan regresar al poder, ni los intereses particulares, ni las condiciones externas lograrán vulnerar la dignidad nacional.

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