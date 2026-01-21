Envío de 37 capos fue decisión y tras análisis de México, sostiene Sheinbaum

A pesar de reconocer que la extradición de 37 criminales fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la decisión fue tomada por su gobierno y tras un análisis de cada uno de los perfiles que se enviaron.
Este martes, el Gabinete de Seguridad trasladó a 37 operadores criminales que se encontraban recluidos en el Altiplano.
Al consultarle durante su conferencia de prensa si esta entrega fue pactada con Donald Trump, negó que haya sido el caso y explicó que esto forma parte de los acuerdos que toman los grupos de colaboración bilateral en materia de seguridad de ambos países.
Comentó que la decisión fue tomada específica por el Consejo Nacional de Seguridad, por conveniencia para el país.
“Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No es que lo pidan y ‘ahí van’, porque eso es lo que andan los cometócratas de que “los entregó porque hay que quedar bien”, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México” sostuvo.
¿Quiénes son los operadores criminales enviados a Estados Unidos?
De acuerdo con una lista difundida por las autoridades, los 37 enviados son:
- Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.
- Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.
- Óscar Hernández Flores.
- Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”.
- Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.
- Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.
- Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.
- Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.
- Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.
- Guillermo Isaías Pérez Parra.
- Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.
- Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.
- Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.
- Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.
- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
- Gustavo Adolfo Castro Medina.
- Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”.
- Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”.
- María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.
- Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.
- Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.
- Luis Carlos Dávalos López.
- Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.
- Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.
- Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
- Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.
- Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrantedel “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”.
- Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
- José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.
- Juan Carlos Alonso Reyes.
- Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.
- Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos.
- Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.
- José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.
- José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.
- José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
