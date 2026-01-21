IMSS y Secretaría de Economía impulsan CECI en zonas industriales y Polos del Bienestar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración para promover la instalación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) bajo los esquemas IMSS y Empresa en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), así como en parques industriales, empresas y sus zonas aledañas.

El acuerdo fue suscrito por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, en la sala del H. Consejo Técnico del Seguro Social, y tendrá vigencia a partir de hoy y hasta el 30 de septiembre de 2030.

Durante el acto, Zoé Robledo destacó que la nueva política nacional de cuidados es un componente clave para reducir brechas laborales y avanzar hacia la inclusión plena de las mujeres en el mercado de trabajo, en línea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa la meta de construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil en el país.

El titular del IMSS señaló que este esfuerzo permitirá incorporar a medio millón de niñas y niños a servicios de calidad, lo que abrirá oportunidades laborales para miles de mujeres. Subrayó que el modelo CECI representa una transformación respecto al esquema tradicional de guarderías, al consolidarse como un servicio integral con enfoque pedagógico, de salud y bienestar.

Asimismo, resaltó que la instalación de estos centros cerca de los espacios laborales tendrá efectos positivos en la productividad, permanencia en el empleo y reducción de riesgos, al garantizar a las y los trabajadores espacios confiables para el cuidado de sus hijas e hijos.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales afirmó que la creación de CECI en los Polos de Desarrollo para el Bienestar, parques industriales y empresas contribuirá a incrementar la productividad y disminuir el ausentismo laboral, al tiempo que fortalece el bienestar de las familias trabajadoras.

En tanto, la directora general de Operación de la Secretaría de Economía, Ana Gabriela González González, señaló que este convenio refleja una visión integral del desarrollo económico, centrada en las personas, y forma parte de una política industrial feminista que concibe la infraestructura de cuidados como condición habilitante para la reindustrialización y la prosperidad compartida.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, consideró que esta colaboración marca un momento relevante en la vinculación de la política de cuidados con el desarrollo económico, al integrar el cuidado infantil como un componente estratégico del crecimiento productivo sostenible.

Durante el evento, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, CEPAL, ONU Mujeres, así como del sector empresarial y social, atestiguaron la firma del convenio. En ese contexto, Lizette Lupercio Briones, gerente de Desarrollo Comunitario en México de Driscoll’s, destacó la apertura en 2025 del primer CECI en San Quintín, que ha beneficiado a más de 100 familias de trabajadores agrícolas.

