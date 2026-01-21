Primer Simulacro Nacional 2026: fecha y hora en la que se activará la Alerta Sísmica

Como parte de las actividades anuales para fortalecer la cultura de la prevención ante sismos, el próximo miércoles 28 de enero se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional de 2026.

El 19 de septiembre de 2025, tras el Segundo Simulacro Nacional, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que en 2026 se llevarán a cabo tres simulacros, con el objetivo de preparar a la población mexicana ante sismos:

28 de enero , fecha programada para el primer ejercicio del año

Mayo , mes tentativo para el segundo simulacro

19 de septiembre, fecha con carga histórica por los sismos de 1985 y 2017

Aunque no se ha definido el escenario hipotético ni la hora , el Primer Simulacro Nacional se llevará a cabo en toda la República Mexicana, y como sucede cada año, se activarán los altavoces de la alerta sísmica en la Ciudad de México, y en otras ocho entidades:

Chiapas

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Además, se espera la activación del servicio de Cell Broadcast para enviar alertas sísmicas a teléfonos celulares, que comenzó a funcionar entre 2024 y 2025.

¿Qué hacer durante el Primer Simulacro Nacional de 2026?

Si al momento de escuchar la alerta sísmica durante el Primer Simulacro Nacional te encuentras en un espacio cerrado, interrumpe todas tus actividades y recuerda conservar la calma, no correr, no empujar y ubicar la zona segura más cercana.

Si te encuentras en un segundo piso o superior, se recomienda no intentar bajar escaleras. Algunos lugares adecuados para resguardarse en interiores son columnas o muros de carga. Es importante evitar objetos que puedan desplomarse.

Por otra parte, si te encuentras en la vía pública, de igual manera conserva la calma. Recuerda no correr, no empujar y ubicar la zona segura más cercana para resguardarte, además de mantenerse alejado de anuncios espectaculares, postes de luz, transformadores, árboles u otros objetos que puedan desprenderse.

Es importante realizar las acciones correspondientes durante un simulacro para fortalecer la respuesta ante una potencial emergencia real.

Saber qué hacer en caso de sismo puede salvar tu vida. Ten presente que el territorio mexicano registra constante actividad sísmica debido a que se encuentra dentro del llamado Anillo de Fuego, una región que concentra la mayor parte de los movimientos telúricos en el mundo.

