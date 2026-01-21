Reforma electoral es diseñada ‘desde los sótanos del poder para mantener el poder’: MC

Al posicionarse respecto a los primeros trazos de lo que podría ser la reforma electoral, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, calificó el tema como “un proyecto antidemocrático diseñado desde los sótanos del poder para mantener el poder”.

“Esta es una reforma electoral, hasta el momento, diseñada desde el poder para mantener el poder, no para tener un sistema político más representativo, no para frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, no para hacerla más austera y controlar el gasto en las campañas”, declaró el legislador.

En entrevista, Castañeda señaló que resulta absurdo impulsar una reforma electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil. Criticó que la iniciativa no busque fortalecer la democracia sino “ejercer control mediante una mayoría aplastante”.

La reforma electoral de Morena es redactada desde los sótanos del poder para mantener el poder. Hasta este momento, por la información que han expresado, la propuesta NO está orientada a hacer más democrático, justo, equitativo y austero el sistema electoral.



Les comparto la… pic.twitter.com/asYEWWqWeB — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) January 21, 2026

“ Eliminar la representación proporcional en este país va a tener un sistema eminentemente mayoritario que dejaría sin representación a prácticamente la mitad del electorado. Lo que ellos están planteando desde el régimen es crear un sistema electoral donde ellos sean una mayoría aplastante y que las voces que hay en las oposiciones sean las menos. Por supuesto que nosotros no vamos a estar de acuerdo en esa condición”, abundó.

Clemente Castañeda hizo un llamado al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde a “actuar con dignidad” y resistir las presiones del régimen. “Yo invitaría a mis compañeras y compañeros del PT y del Verde a que resistan los embates del poder ”, expresó.

cehr