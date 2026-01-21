Critica reforma sin consenso

Reforma electoral es diseñada ‘desde los sótanos del poder para mantener el poder’: MC

Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, advierte que desaparecer plurinominales “dejaría sin voz a prácticamente la mitad del electorado”

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado.
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Foto: Facebook, @clementech
Por:
Tania Gómez

Al posicionarse respecto a los primeros trazos de lo que podría ser la reforma electoral, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, calificó el tema como “un proyecto antidemocrático diseñado desde los sótanos del poder para mantener el poder”.

“Esta es una reforma electoral, hasta el momento, diseñada desde el poder para mantener el poder, no para tener un sistema político más representativo, no para frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, no para hacerla más austera y controlar el gasto en las campañas”, declaró el legislador.

En entrevista, Castañeda señaló que resulta absurdo impulsar una reforma electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil. Criticó que la iniciativa no busque fortalecer la democracia sino “ejercer control mediante una mayoría aplastante”.

Eliminar la representación proporcional en este país va a tener un sistema eminentemente mayoritario que dejaría sin representación a prácticamente la mitad del electorado. Lo que ellos están planteando desde el régimen es crear un sistema electoral donde ellos sean una mayoría aplastante y que las voces que hay en las oposiciones sean las menos. Por supuesto que nosotros no vamos a estar de acuerdo en esa condición”, abundó.

Clemente Castañeda hizo un llamado al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde a “actuar con dignidad” y resistir las presiones del régimen. “Yo invitaría a mis compañeras y compañeros del PT y del Verde a que resistan los embates del poder”, expresó.

