Secretaria hackeada

Nadie se salva de las redes de hackers que pretenden llevar a cabo fraudes a través de las redes sociales. Quien ahora fue su víctima fue la secretaria de Cultura del Gobierno federal, Claudia Curiel. Y es que resulta que de pronto quienes siguen su cuenta se percataron de que publicaba mensajes relacionados con la promoción de un token de criptomonedas. Aparecían también mensajes en inglés y supuestas claves alfanuméricas. El caso es que para evitarse broncas desde la cuenta de la Secretaría se lanzó un aviso pasadas las diez de la mañana para que nadie tomara en serio lo que se publicaba. “La Secretaría de Cultura informa que la cuenta de X de la secretaria @ccurieldeicaza ha presentado accesos no autorizados. Cualquier contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular”. Fue hasta las 7:30 de la noche que Curiel publicó un mensaje en el que daba cuenta de la recuperación de su cuenta. Fueron nueve horas en vilo. Uf.