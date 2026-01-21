Sheinbaum reconoce críticas de Mark Carney a ‘nuevo orden mundial’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó un reconocimiento al discurso dado por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su participación en el Foro Económico de Davos, en el que lanzó críticas contra la forma en la que el orden mundial se ha roto y que ha llevado ahora al “comienzo de una realidad brutal”.

La mandataria mexicana consideró que las observaciones hechas por el canadiense son oportunas ante el momento por el que atraviesa el mundo.

“Muy buen discurso de Carney, el primer ministro Carney, no sé si lo oyeron. Muy a tono con los momentos actuales”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: No implica su liberación inmediata SCJN atrae revisión final del caso Aburto por asesinato de Luis Donaldo Colosio

Acerca de la representación de México en dicho foro, comentó que quien acudió fue la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien se encargará de hablar del proyecto de nación de su gobierno, enfocado en el desarrollo económico con justicia y protección ambiental.

🇨🇦 Primer Ministro de Canadá, Mark Carney:



"El antiguo orden no va a volver. No debemos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Pero a partir de la fractura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo.



Esta es la tarea de las potencias medias, los países que… pic.twitter.com/uxsRwURPUN — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 20, 2026

De allí, subrayó que el mensaje a dejar es que el país mantiene la puerta abierta a que se le hagan más inversiones desde otros países, sobre todo en las regiones donde se eligió impulsar los polos de bienestar.

Enfatizó que otras partes de la visión por exponer es que la población mexicana es trabajadora, que el gobierno es reconocido por sus habitantes, que hay certidumbre y que las inversiones no sólo generan crecimiento económico, sino empleo y bienestar.

“Los salarios son mejores hoy de lo que eran antes. Y, por supuesto, en términos de exportación la cercanía con Estados Unidos y la apertura comercial que tenemos con diversos países del mundo. Y el esquema que estamos haciendo de integración de cadenas productivas. Entonces eso es muy atractivo para quien quiere venir quiere invertir a mí”, dijo.

Sobre la reunión sostenida con analistas económicos en Palacio Nacional, hace unos días, comentó que el objetivo era escuchar sus consideraciones sobre cómo promover el crecimiento económico, ejercicio que se mantendrá por medio de seminarios.

“Obviamente coincidimos en el tema de la inversión, de aumentar la inversión pública y la inversión privada. Coincidimos en el tema de que los aranceles puestos por Estados Unidos habían generado en 2025 una situación particular para México, aunque es para todo el mundo. Y pues fue un buen ejercicio de escuchar, puedes no estar de acuerdo con lo que están planteando, pero siempre escuchar es importante. Entonces, sobre este y otros temas también vamos a estar haciendo algunos seminarios para invitar a algunos académicos a conocer sus puntos de vista”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT