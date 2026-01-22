Anuncia CSP programa intensivo de bacheo

El Gobierno de México invertirá 50 mil millones de pesos en el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el nuevo proyecto Megabachetón 2026, que tienen como finalidad arreglar y restaurar 18 mil kilómetros (km) de la red carretera federal.

Al arranque de su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el arreglo de las vialidades es una de las principales demandas de la población, pues así se lo expresan durante las giras que realiza por el país.

El dato: La SICT informó que la red federal de carreteras tiene 52 mil kilómetros; de ésos, 40 mil kilómetros son libres de peaje y 11 mil 500 corresponde a autopistas de cuota.

“Hoy anunciamos el programa del Megabachetón en el país. Es el programa intensivo de repavimentación y bacheo. Son 50 mil millones de pesos destinados este año a la repavimentación de carreteras federales, bacheo de carreteras federales. Se hizo un trabajo muy intensivo de revisión de las carreteras, recogimos también las solicitudes de las personas y vamos a las carreteras federales”, anunció.

La mandataria destacó que, en esta etapa del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, iniciado desde el comienzo de su sexenio, se podrá aprovechar de mejor manera el recurso invertido, dado que ya se adquirió la maquinaria necesaria para llevar a cabo por cuenta propia la reparación de las vías federales.

“Recuerden que, además, compramos los trenes de repavimentación, eso nos permite que utilicemos mejor el recurso, porque ya tenemos la maquinaria, solamente se compra el asfalto”, enfatizó.

No obstante, también hizo un llamado a que las y los gobernadores, así como presidentes y presidentas municipales inviertan parte del presupuesto que se recibe para arreglar más caminos.

Jesús Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), especificó que la atención se enfocará en 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje, de los que siete mil cien corresponden a los ejes troncales, es decir, sobre los que circula el transporte de carga y de pasajeros.

A fin de reforzar las acciones, mencionó que para este año se adquirirán otros 11 trenes de pavimentación que se sumarán a los 20 comprados en 2025; además, también anunció que van a adquirir 62 equipos para atender el mantenimiento preventivo y rutinario de las vías terrestres nacionales a través de una inversión de 372 mdp.

Para su mantenimiento se recurrirán a tres tipos de tratamiento como lo es el fresado y las conservaciones preventivas.

Aseguró que las obras, a desarrollarse en cinco regiones en las que se fragmentó el proyecto, generarán cien mil empleos en este año.

Para continuar con el diagnóstico, anunció que semanalmente recorrerán la red federal libre para verificar sus condiciones y agregó que: “Se desarrolló una aplicación y tenemos un Centro de Control y Seguimiento, que lo ocupamos ahora en la contingencia por las lluvias y donde nos permite”.

Esteva Medina explicó que para detectar y atender los baches, generaron el Sistema de Control y Seguimiento de la red carretera sobre el cual se capacitan en los centros de la SICT.

“Una vez a la semana se va a recorrer completa la red federal libre. Vamos a estar detectando y teniendo un diagnóstico de baches. Se hace el recorrido de supervisión, se identifica la incidencia, se registra en el Sistema de Información y Control, se da el turno y, en máximo 72 horas, tenemos que haber tenido el registro de que se atendió. Y esto se hace en los 43 mil kilómetros de la red”, explicó.

Sedatu entrega viviendas en Michoacán

› Por Yulia Bonilla

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 48 nuevos inmuebles a beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En su conferencia, la mandataria comentó que, a partir de ahora, se dedicará un espacio cada miércoles para presentar el avance de este proyecto en todo el país.

“Vamos a entregar viviendas todos los miércoles. Va muy apresurado el programa de Vivienda para el Bienestar. Todos los miércoles, además de los fines de semana que vamos de gira por todo el país, vamos a tener una entrega de vivienda. En esta ocasión es Michoacán”, dijo.

En esta ocasión, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), realizó la entrega de inmuebles del desarrollo Villas de Oriente II Fase 7, donde precisó que en la entidad se tiene planeada la construcción de 82 mil viviendas durante el sexenio, para lo cual se invertirán 49 mil 200 millones de pesos.

Sedatu entrega viviendas en Michoacán ı Foto: Especial

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que en el estado tienen cinco proyectos para 8 mil viviendas y, en el primer semestre de este año, iniciarán la construcción de 18 mil inmuebles más en 10 proyectos, de los cuales, cinco estarán en Morelia, dos en Pátzcuaro, uno en Jiquilpan, uno en Apatzingán y uno en Lázaro Cárdenas.

El funcionario aclaró que en Michoacán hay un déficit de 270 mil viviendas, según la Encuesta de Vivienda de hace cinco años, que será cubierto en una tercera parte con el desarrollo de los proyectos.

Defienden a exjefes de INM y embajada de GB

› Por Yulia Bonilla

El exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ya no enfrenta ningún proceso relacionado con la muerte de migrantes, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, al argumentar su decisión de designarlo con un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A inicios de la semana, el secretario de esta dependencia, Mario Delgado Carrillo, anunció el nombramiento de Garduño Yáñez como director de Centros de Formación del Trabajo, para formar parte de la estrategia de reforma del sistema de educación media superior.

El Dato: La Fundación para la Justicia aclaró que el proceso penal contra Garduño se encuentra bajo acuerdo de suspensión condicional sujeto a revisión en septiembre de 2026.

Consultada sobre los señalamientos que versan sobre la responsabilidad del extitular del INM por la muerte de 40 migrantes en el incendio del Centro de Atención Migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en 2023, la mandataria federal refirió que el funcionario ya quedó eximido de responsabilidades, luego del juicio.

Francisco Garduño, extitular del INM, en imagen de archivo y Josefa González-Blanco, exembajadora en Gran Bretaña, en foto de archivo. ı Foto: Especial

Además, lo destacó por su preparación académica por contar con un doctorado en derecho y subrayó que su nombramiento no fue una designación directa, sino que participó en un proceso de valoración de varios perfiles.

“Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración. Que ‘es polémico’, porque la oposición siempre va a decir que sí… pero él terminó su proceso; no tiene ya ningún proceso jurídico. Y con Mario se tomó esa decisión”, señaló la mandataria.

40 migrantes murieron en el incendio del CAM de Ciudad Juárez en 2023

La Presidenta también descartó que exista alguna investigación en contra de la embajadora saliente de Reino Unido, Josefa González-Blanco, señalada recientemente de incurrir en acoso laboral contra el personal a su cargo.

La mandataria afirmó que el papel de la funcionaria fue sometido a análisis, particularmente sobre señalamientos hechos durante el sexenio pasado, pero no se encontraron elementos para proceder.

“No hay ninguna, en particular, en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Se revisó su actuación y no hay investigación de ningún tipo contra ella”, dijo.

La mandararia aseguró que el papel desempeñado por González-Blanco fue positivo: “Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del Presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel en Inglaterra; en Reino Unido”.

La funcionaria diplomática dejará el cargo con denuncias presentadas por al menos 16 trabajadores, quienes la señalan de haber cometido hostigamiento laboral y un manejo inadecuado de recursos. En las acusaciones expuestas se asegura que desde 2021, al menos 40 empleados dejaron su trabajo, ante el incrementó del acoso que ocasionó un ambiente de estrés.

En los próximos días se prevé que González-Blanco será sustituida en el cargo por el exfiscal Alejandro Gertz Manero, luego de que éste sea ratificado. Cabe destacar que ambos funcionarios han sido identificados politicamente cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.