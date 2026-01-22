Cae flujo fronterizo de fentanilo mientras el de la cocaína escala

Un binomio canino del CBP decomisó 1,600 kilos de cocaína el 8 de diciembre, en Miami Beach, Florida.

Aunque el gobierno de Donald Trump ha presumido la disminución del flujo de drogas a través de la frontera con México, en particular del fentanilo, asociado a un menor volumen de incautaciones en los puntos de entrada a Estados Unidos, el tráfico de cocaína experimentó una tendencia al alza debido a un aumento en los decomisos de esta droga en 2025.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en el primer año fiscal con Trump en la presidencia los aseguramientos de fentanilo en la frontera con México cayeron 46 por ciento, mientras los ingresos interceptados de cocaína se elevaron 35 por ciento.

El Dato: El jueves EU incautó más de una tonelada de cocaína valuada en 18.4 millones de dólares durante una operación antidrogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental.

Al cierre del año fiscal 2024 se decomisaron 30 mil libras de cocaína (o 13 mil 608 kilos) y durante el año fiscal 2025, el volumen subió a 40 mil libras (o 18 mil 144 kilos), la cifra más alta desde 2018, según los registros.

En septiembre de 2025 The Wall Street Journal ya advertía que la presión de Trump contra el tráfico de fentanilo hizo que creciera no sólo el volumen de cocaína que ingresaba a EU desde México, sino que se elevó también el consumo de esta droga entre los estadounidenses.

Un estudio de la empresa de análisis de drogas Millennium Helth, concluyó que el consumo en el Oeste de EU aumentó 154 por ciento en 2025 desde 2019, mientras que el incremento en la zona Este fue de 19 por ciento. En cambio, el consumo de fentanilo comenzó a disminuir a mediados de 2023 y ha ido a la baja desde entonces, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), lo que ha coincidido con una reducción también en el número de incautaciones.

18.1 mil kilos de cocaína fueron decomisados en 2025 por EU

Desde el Gobierno de México, que ha informado de manera constante sobre detenciones de figuras clave del crimen organizado, desmantelamiento de narcolaboratorios y el decomiso de sustancias ilegales, entre ellas cocaína, se ha pugnado porque los esfuerzos deban darse desde ambos lados de la frontera y que es nodal que Estados Unidos atienda el problema, además, desde una perspectiva de salud pública, debido al alto consumo de drogas en ese país.

Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, recordó que, según datos de Naciones Unidas, el número de consumidores de cocaína pasó de 17 a 25 millones en los últimos años a nivel mundial, lo que refleja un incremento significativo en el mercado de esta droga.

Explicó que, aunque la cocaína siempre ha sido una de las drogas más difundidas, sólo por detrás de la marihuana, en años recientes las drogas sintéticas, como las metanfetaminas y el fentanilo, habían ganado terreno. Sin embargo, los altos niveles de riesgo asociados con el consumo de fentanilo han provocado un cambio en los patrones de consumo.

25 millones de personas en el mundo consumen esa droga

“Al fentanilo se le ha puesto mucha atención por su capacidad adictiva y, sobre todo, por las muertes por sobredosis. A diferencia de la cocaína, requiere una cantidad muy pequeña para generar el efecto psicoactivo, y cualquier error en la fabricación puede provocar la muerte del usuario”, explicó.

Algunos consumidores, dijo, regresan al uso de cocaína que, si bien no está exenta de riesgos, es menos letal en comparación con los opioides sintéticos.

“Muchos usuarios que habían estado experimentando con drogas sintéticas como el fentanilo o distintos tipos de metanfetamina han vuelto al uso de la cocaína y eso explica en gran medida el aumento en su consumo”, detalló.

El investigador añadió que la apertura de nuevos mercados, particularmente en Asia, también ha impulsado la producción y el tráfico de esta droga, lo que impacta directamente a EU, especialmente durante el gobierno de Trump.

“La cocaína ha entrado muy fuerte en Asia, y eso explica el aumento del consumo. Esto genera una mayor producción y que más organizaciones busquen introducirla a EU”, apuntó.

Víctor Sánchez subrayó que las organizaciones criminales dedicadas a la producción de cocaína en Sudamérica, así como las redes de tráfico, incluidas las mexicanas, han aprovechado este cambio en la demanda para expandir sus operaciones a nivel internacional.

Para René Cáceres, investigador de la Universidad Rosario Castellanos, la caída en el flujo del fentanilo responde a que la lucha contra el tráfico de esta sustancia se convirtió en el eje de la estrategia antidrogas de Estados Unidos, al ser catalogada como una amenaza de seguridad nacional por su alta letalidad y facilidad de producción y traslado.

Esa concentración de esfuerzos, explicó, ha facilitado su aseguramiento, pero al mismo tiempo ha permitido que otras drogas sigan ingresando al principal mercado de consumo del mundo.

“Pensar que el trasiego de drogas va a detenerse es totalmente falso. Si se ataca una sustancia en particular, los grupos criminales compensan con otras, y ahí es donde la cocaína vuelve a crecer”, señaló.

El especialista advirtió que el consumo de cocaína se mantiene alto y que incluso ha sido utilizada en combinación con drogas sintéticas como parte de las estrategias del crimen organizado para ampliar su base de consumidores.

A este fenómeno se suma una mayor percepción de riesgo entre los usuarios frente al fentanilo, droga que ha provocado miles de muertes por sobredosis en EU.

“Con una cantidad mínima de fentanilo se puede perder la vida. Eso ha hecho que algunos consumidores lo perciban como demasiado peligroso, aunque su uso no ha desaparecido. Es una estrategia que funciona en términos de aseguramientos, pero el mercado no desaparece: se adapta”, explicó.

Refuerzan operativo en Michoacán contra El Bótox

› Por Ángel Molina

Fuerzas federales desplegaron un operativo en el municipio de Apatzingán, Michoacán, para ubicar y detener a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, líder del grupo Los Blancos de Troya.

En el dispositivo, que sigue en curso, participan elementos del Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y contempla el apoyo aéreo mediante un helicóptero, así como el traslado de fuerzas especiales.

El capo originario de Michoacán ha cobrado notoriedad tras difundir mensajes dirigidos directamente a autoridades federales del Gobierno de México.

Es identificado como el cabecilla de Los Blancos de Troya, una célula delictiva que opera principalmente en la región de Tierra Caliente, especialmente en Apatzingán. Bajo su mando, este grupo ha estado vinculado a extorsiones, homicidios, secuestros y cobro de “derecho de piso” a productores agrícolas, especialmente los dedicados al cultivo de limón.

César Alejandro Sepúlveda, líder del grupo Los Blancos de Troya. ı Foto: Especial

Sepúlveda Arellano ha sido relacionado con grupos de autodefensa contrarios a Los Caballeros Templarios; sin embargo, según reportes periodísticos, derivó en una transición hacia actividades delictivas más complejas y violentas, al convertirse en líder de la organización que, según informes, ha establecido alianzas con Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales.

El Bótox es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores de limón en el Valle de Apatzingán, un crimen que intensificó los operativos en su contra en octubre de 2025.

De manera paralela, autoridades federales mantienen patrullajes en diversos municipios de Michoacán, como Aguililla, Buenavista, Chinicuila, Cotija, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Peribán, Queréndaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tiambo, Uruapan, Zacapu y Zamora.