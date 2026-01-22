Convocatoria 2026 del Servicio de Protección Federal: Estos son los requisitos y sueldos

Este miércoles se abrió la convocatoria 2026 para que mujeres y hombres puedan integrarse al Servicio de Protección Federal, con la finalidad de cubrir las plazas federales que hay en distintos sectores.

La convocatoria 2026 para reclutamiento, selección, capacitación e ingreso al Servicio de Protección Federal (SPF) está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de edad de la República Mexicana.

Las plazas federales disponibles son para Guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, entre otros.

Funciones del Servicio de Protección Federal ı Foto: Captura de pantalla

Sueldos y requisitos del Servicio de Protección Federal

Los sueldos mensuales de las vacantes son de 13 mil 607 pesos netos más prestaciones superiores a la ley, entre las que se incluyen las siguientes:

Seguro de protección médica por riesgo

Seguro de vida

Seguridad social

Crédito hipotecario

20 días de vacaciones al año

Prima vacacional

Aguinaldo

Vales de despensa cada fin de año

Licencia de maternidad y paternidad

Capacitaciones

Certificaciones nacionales e internacionales

Viáticos cubiertos en caso de movilidad

Los requisitos para que las y los aspirantes puedan participar en el proceso son:

Educación secundaria concluída

Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres

Presentar buen estado de salud física y mental

Tener disponibilidad para cambiar de lugar de residencia a cualquier parte del territorio nacional

Requisitos del Servicio de Protección Federal ı Foto: Captura de pantalla

Este proceso se llevará en cuatro etapas que son: el pre-registro en línea, el contacto pod medio de personal del SPF para presentarse a una sesión informativa, integración con documentos personales y el dictámen para determinar la procedencia del proceso de ingreso.

Las y los aspirantes deben presentar la siguiente documentación:

Acta de Nacimiento

Comprobante de último grado de estudios(Mínimo Secundaria)

Comprobante de domicilio actual

Cartilla de Servicio Militar Nacional Liberada(cartilla y hoja de liberación en la misma fotocopia) para el caso de los hombres.

Credencial para votar vigente expedida por el INE

Currículo con fotografía vigente

Registro Federal de Contribuyente(RFC)

Clave Única de Registro de Población(CURP)

Referencias: Dos personales, Dos vecinales y Dos Laborales (No son cartas de recomendación)

Una fotografía tamaño infantil reciente

Prestaciones y documentación del Servicio de Protección Federal ı Foto: Captura de pantalla

Las jornadas de reclutamiento se realizarán en distintos puntos y días, y las personas interesadas en integrarse al SPF también pueden acudir de manera presencial a las oficinas de reclutamiento permanente de la CDMX y Edomex.

Para más información se pueden consultar las redes sociales oficiales del SPF facebook @Proteccionfederal1 y X @spf_sspc, o comunicarse a los teléfonos 800 00 77377 (lada sin costo) y 55 54846700 extensiones: 68482, 68483, 68486 y 68515.

