Convocatoria 2026 del Servicio de Protección Federal: Estos son los requisitos y sueldos

Este miércoles se abrió la convocatoria 2026 para que mujeres y hombres puedan integrarse al Servicio de Protección Federal, con la finalidad de cubrir las plazas federales que hay en distintos sectores.
La convocatoria 2026 para reclutamiento, selección, capacitación e ingreso al Servicio de Protección Federal (SPF) está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de edad de la República Mexicana.
Las plazas federales disponibles son para Guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, entre otros.
Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 21 de enero del 2026
Sueldos y requisitos del Servicio de Protección Federal
Los sueldos mensuales de las vacantes son de 13 mil 607 pesos netos más prestaciones superiores a la ley, entre las que se incluyen las siguientes:
- Seguro de protección médica por riesgo
- Seguro de vida
- Seguridad social
- Crédito hipotecario
- 20 días de vacaciones al año
- Prima vacacional
- Aguinaldo
- Vales de despensa cada fin de año
- Licencia de maternidad y paternidad
- Capacitaciones
- Certificaciones nacionales e internacionales
- Viáticos cubiertos en caso de movilidad
Los requisitos para que las y los aspirantes puedan participar en el proceso son:
- Educación secundaria concluída
- Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres
- Presentar buen estado de salud física y mental
- Tener disponibilidad para cambiar de lugar de residencia a cualquier parte del territorio nacional
Este proceso se llevará en cuatro etapas que son: el pre-registro en línea, el contacto pod medio de personal del SPF para presentarse a una sesión informativa, integración con documentos personales y el dictámen para determinar la procedencia del proceso de ingreso.
Las y los aspirantes deben presentar la siguiente documentación:
- Acta de Nacimiento
- Comprobante de último grado de estudios(Mínimo Secundaria)
- Comprobante de domicilio actual
- Cartilla de Servicio Militar Nacional Liberada(cartilla y hoja de liberación en la misma fotocopia) para el caso de los hombres.
- Credencial para votar vigente expedida por el INE
- Currículo con fotografía vigente
- Registro Federal de Contribuyente(RFC)
- Clave Única de Registro de Población(CURP)
- Referencias: Dos personales, Dos vecinales y Dos Laborales (No son cartas de recomendación)
- Una fotografía tamaño infantil reciente
Las jornadas de reclutamiento se realizarán en distintos puntos y días, y las personas interesadas en integrarse al SPF también pueden acudir de manera presencial a las oficinas de reclutamiento permanente de la CDMX y Edomex.
Para más información se pueden consultar las redes sociales oficiales del SPF facebook @Proteccionfederal1 y X @spf_sspc, o comunicarse a los teléfonos 800 00 77377 (lada sin costo) y 55 54846700 extensiones: 68482, 68483, 68486 y 68515.
